茅台去年營收淨利雙降　業績「翻車」？　日均仍爆賺2.25億

上市24年，白酒一哥歷史首次出現業績雙下滑。貴州茅台披露2025年「成績單」：全年以營收、淨利雙降收官。

公司去年營收1688億，微降1.21%；淨利潤823億，下降4.53%。這是自其2001年上市以來，首度出現如此「翻車」業績。不過雖然是「史上最差年報」，但茅台依舊是那個茅台，「日進斗金」的神話還在。

按照823億元的淨利潤計算，茅台2025年日均仍賺約2.255億元；全年累計分紅將達650.33億元。茅台最新市值約1.77萬億。

營收、淨利雙降

年報顯示，茅台2025年營業總收入1720.54億元，按年下降1.2%；營業收入1688.38億元，按年下降1.21%。淨利潤823.2億元，按年下降4.53%；扣非後淨利潤為822.93億元，按年下降4.58%。

經營活動產生的現金流量淨額為615.22億元，按年下降33.46%。

基本每股收益65.66元/股，按年下降4.34%。

其中，去年第四季度實現營業收入403.84億元，按年下降19.43%；淨利潤176.93億元，按年下滑30.34%。

分產品看，2025年茅台酒實現營業收入1465億元，按年增長0.39%；毛利率93.53%，較上年減少0.53個百分點。

其他系列酒實現營業收入222.75億元，按年減少9.76%；毛利率76.11%，較上年減少3.76個百分點。

分地區來分，2025年國內實現營收1639.24億元，按年下降0.91%；國外營收48.50億元，按年下降6.52%。

分銷售模式來看，2025年茅台批發代理實現營收842.32億元，按年下降12.05%；直銷實現營收845.43億元，按年增長12.96%。

產能方面，2025年茅台酒基酒設計產能為46395.00噸，按年新增基酒產能1800.00噸，新增產能於2025年10月投產，由於茅台酒的生產工藝特點，將在2026年釋放。

2025年系列酒基酒設計產能為59400.00噸，按年新增基酒產能6940.00噸，新增產能於2025年12月投產，由於系列酒的生產工藝特點，將在2026年釋放。

對於營收的下滑，茅台稱主要是醬香系列酒產品結構調整影響所致。

儘管如此，公司2025年銷售費用仍高達72.53億元，較上年度增加16.14億元，按年增長28.62%。

茅台去年營收1688億，微降1.21%；淨利潤823億，下降4.53%。。（譚曉彤攝）

全年累計分紅超650億元

年度業績雖然「史上最差」，但茅台爆金能力依舊恐怖如斯。按照823.2億元的淨利潤計算，貴州茅台2025年日均仍賺約2.255億元。同日，茅台還發布2025年利潤分配方案。公司擬向全體股東每股派發現金紅利27.993元(含稅)，合計擬派發現金紅利約350.33億元。

疊加此次年度分紅，全年預計共派發現金紅利650.33億元，佔歸母淨利潤79%，分紅總額創歷史新高。

在近三年中，2023年、2024年、2025年度公司現金分紅總額分別為627.87億元、646.72億元、650.33億元，佔歸母淨利潤的比例依次為84%、75%、79%。

而自2001年上市以來，茅台累計現金分紅30次，累計現金分紅金額為4011.45億元。

關於今年中期利潤分配安排，貴州茅台明確：2026年度將實施中期分紅。

對於2026年，貴州茅台提到，價格端以市場為導向，構建「隨行就市、相對平穩」的自營體系零售價格動態調整機制。

醬香系列酒營銷方面，重點推進產品、價格、渠道、服務等方面市場化進階。持續推進「i茅台」平台優化與業務創新，完成包材賦碼改造、業財一體化及項目管理等系統建設，推動AI智能體在關鍵場景落地。