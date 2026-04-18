滙豐伍楊玉如︰面對經濟與市場不穩　港作為商業樞紐仍展現韌性

一連三日的滙豐全球投資峰會2026完滿結束。滙豐香港行政總裁伍楊玉如周五﹙17日﹚為峰會環節之一的私人財富座談會致閉幕辭。

她表示，面對經濟與市場不穩，香港作為商業樞紐仍展現韌性，持續吸引企業集資，拓展國際。香港亦受投資者信賴，有助鞏固其全球領先財富管理中心的地位。

與此同時，伍楊玉如稱，人工智能及科技創新正前所未有地加速變革，帶來的生產力提升已重塑消費、製造及投資格局，並推動增長。

另外，滙豐最新的《富裕投資者簡報》亦指出，九成環球富裕及高淨值投資者計劃維持或增加現金持倉。此外，黃金的角色亦由單純「避險工具」轉變為「策略配置」，52% 受訪者計劃於今年增加黃金投資。

此外，47% 受訪者計劃於今年增加非本地市場的投資比例。當中以英國投資者最為積極（54%），而內地亦有逾三分一受訪者（ 34%） 考慮投資海外。投資市場方面，受訪者主要考慮環球配置（37%）及美國（40%），亦有五分一人（21%）選擇內地及香港。

另類投資持續升溫，全球有四成受訪者考慮配置，當中又以Z 世代的比例最高（53%）。投資者亦計劃透過債券（43%）及現金相關投資工具（26%），提升組合穩健性。