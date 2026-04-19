時隔兩年，AI界的「價格屠夫」，終於也向資本市場遞出了橄欖枝。據《The Information》及多家媒體證實，DeepSeek（深度求索）正在啟動其成立以來的首次外部融資，目標估值不低於100億美元，計劃募資至少3億美元。這條新聞的震撼之處不僅在於其鉅額估值，更在於它打破了DeepSeek長期堅守的「自我供血」神話。



在同行們瘋狂燒錢、捲起千億參數的時代，DeepSeek曾以其母公司幻方量化的資金為底牌，拒絕了一眾資本大佬。這一次向資本的轉身，標誌着這家以技術極客文化著稱的公司，正式向商業化和生態化邁出了關鍵一步。

在這輪融資的潛在棋局中，兩個關鍵詞逐漸浮現：算力與Token。前者決定DeepSeek能否擺脱英偉達生態，後者決定它能否從「技術強者」進化為「商業王者」。

而DeepSeek真正需要的，並非普通財務投資人，是算力突圍與Token生態構建。單靠模型成不了王，必須靠數據、場景與落地。

誰是生態合夥人？或許正是決定DeepSeek能否完成這一躍遷的關鍵拼圖。

Deepseek是幻方量化旗下公司。

一、融資真相：告別「理想國」，算力飢渴與人才保衛戰

DeepSeek選擇在這個時間節點融資，絕非偶然，其背後面臨着三重壓力。

第一，V4的萬億參數硬仗。 跳票多次的DeepSeek V4預計在4月底亮相。總參數躍升至約1萬億（MoE架構，每個token僅激活370億參數），上下文窗口擴展到100萬token，並首次支持原生多模態（文本、圖像、視頻）。內部benchmark顯示SWE-bench超80%，HumanEval達90%。

第二，算力成本已非量化基金所能覆蓋。如果說兩年前大模型的競賽是拼算法巧思，那麼現在的競賽則是赤裸裸的算力消耗戰。2026年中國日均Token調用量已突破140萬億，兩年間增長了1000多倍。V4的訓練與部署需要數萬張算力卡，投入規模躍升至十億美元級別。

第三，強化核心人才保障，構築持續競爭優勢。DeepSeek在2025年初憑藉R1模型爆紅後，核心人才外流頻發——關鍵貢獻者如羅福莉轉投小米，郭達雅加入字節跳動。在資本狂熱的中國AI戰場，沒有股權的捆綁和超越市場的薪酬，即使是「理想」也難以留住頂尖大腦。

啟動融資並設立股權激勵，是DeepSeek實現商業化躍遷以及穩住現有團隊的必然之舉。

二、算力突圍的底牌：華為升騰與「去英偉達化」

V4延期的核心原因，不是模型本身，而是一場底層硬件的大遷移。據路透報道，V4將運行在華為最新的升騰晶片上。DeepSeek的工程師花了大量時間重寫核心代碼，從英偉達的CUDA生態遷移到華為的CANN架構。如果V4在華為晶片上跑出有競爭力的性能，它將是全球第一個不依賴英偉達的前沿AI模型。

據路透報道，V4將運行在華為最新的升騰晶片上。（Reuters）

英偉達CEO黃仁勳在近期採訪中直言，DeepSeek基於華為平台的新模型「對美國來說將是一個糟糕的結果」。言下之意：一旦AI模型被優化為在中國硬件上跑得最好，美國晶片的護城河就不再牢固。

V4計劃分兩個版本發布：完整版超萬億參數，面向高級推理和複雜代碼任務優化，面向華為升騰晶片；輕量版約2000億參數，面向通用對話和API服務，可在其他國產晶片上運行。開源方面，V4計劃以Apache 2.0協議開放權重。

種種跡象表明，V4已經不在實驗室裏，而是在為大規模部署做最後準備。

三、生態落地的底牌：迅策的場景Token

當Minimax、智譜都在通過出售Token、調用API獲得收入時，DeepSeek卻面臨一個更為根本的挑戰：它的Token賣得太便宜了。價格屠刀曾經是它橫掃市場的利器，但也讓它陷入了高併發、低毛利的泥潭。

除了算力突圍，DeepSeek還需要找到能夠定義數據與Token價值的生態合夥人。

要理解這一點，我們必須先回到AI產業的核心度量衡：Token。

Token正在從單純的技術計量單位演變為一種核心資產。在這個新的價值體系中，行業形成了清晰的三層結構：

底層（算力Token）：英偉達、華為及各大雲廠商，售賣算力本身。這一層的價值由晶片性能和集群規模決定，拼的是資本密度。

中層（模型Token）：DeepSeek、OpenAI、Minimax等大模型廠商，售賣智能能力。這一層的價值由模型效果和推理成本決定，拼的是算法效率——而DeepSeek已經在這裏做到了極致。

頂層（場景Token）：這才是當前價值重估的核心。如果說通用模型Token解決的是「智力」問題——給定問題，給出答案；那麼場景Token解決的是「效力」問題——在具體的業務流程中，Token是否真正產生了可衡量的業務結果？

目前行業的一個普遍痛點是：通用大模型在垂直行業中「水土不服」，導致大量Token被消耗在無效的試錯和「幻覺」中。企業客戶支付了鉅額賬單，卻未必換來生產力的真實提升。換句話說，中層的模型Token正在貶值，而頂層的場景Token正在升值。

同樣脱胎於金融行業的迅策（3317.HK），也被稱為「Token第一股」。

其核心能力在於：將金融、能源、製造、機器人、生物醫療等領域的異構即時數據，通過清洗、治理與特徵工程，轉化為大模型能夠直接消費的高質量場景Token。壁壘主要體現在三方面：數據管道即基礎設施；場景Token的定價權；從數據到決策的閉環。

DeepSeek若想在Token生態中確立先發優勢，必然需要尋找擁有高壁壘場景數據與場景Token價值錨定能力的戰略合夥人。而迅策或者會是這一方向上的關鍵合夥人。

四、寫在最後：誰在主導AI的下一輪競爭？

DeepSeek此次融資，表面是缺錢，深層是缺「算力」與「生態位」。

通用大模型的格局已基本落定，燒錢的邊際效應正在遞減；而在應用層，黃金十年才剛剛啟幕。

這揭示出AI產業的一個新趨勢：中國AI的競爭，正從「百模大戰」轉向「Token生態大戰」。而這一次，手握數據和場景Token的玩家，正在掌握真正的定價權。