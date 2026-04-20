區塊鏈技術解跨境電商融資難題　中港企業聯手布局RWA

擁有紐約頂級商業大廈、持有美國國債，或名家畫作，日後未必再只是億萬富豪的特權！一場區塊鏈技術驅動的金融革命，正將這些對非專業投資者而言，曾經高不可攀的現實資產逐步轉化為人人可參與、可交易的數字代幣。



當全球機構爭相布局真實世界資產（Real World Assets，RWA）代幣化之際，香港能否把握這一歷史性機遇，坐穩亞洲RWA代幣化樞紐的席位？有業界受訪，看好香港在這方面的潛力，並分享公司如何利用相關區塊鏈技術謀求新商機，以瞄準規模達3萬億元的跨境電商融資市場。

數字時代下的「資產碎片化」

要理解RWA，不妨先想像一個場景：你手持一幅價值千萬元的古董畫作，若果想賣出，可能需要找專人鑑定，再到拍賣行拍賣，又或在畫廊出售，過程耗時費力，成本又高。RWA的邏輯，正是將這幅畫「數字化」，將所有權切割成多份數字代幣，放上公開透明的區塊鏈帳本。任何人都可以購入這幅畫的百分之一產權憑證，升值收益按比例分配，交易過程幾秒內即可完成結算。

這種「資產碎片化」的思路，正在顛覆傳統金融的運作邏輯。RWA涵蓋範圍廣泛，包括政府債券、房地產、大宗商品、供應鏈應收賬款乃至藝術品；而穩定幣（Stablecoins）被業界視為最早、最基礎的RWA形態，並在法定貨幣與加密世界之間架起橋樑，是其他RWA發展的基石。

全球RWA浪潮 市場規模或達16萬億美元

目前，全球RWA總價值已突破350億美元。據麥肯錫最新預測，2030年RWA市場規模或達2萬億至16萬億美元，佔全球資管規模15%以上。

全球監管機構亦幾乎同步加速，如美國SEC關閉對Ondo的多年調查、英國FCA正式開啟穩定幣沙盒等，監管框架正從「防禦執法」轉向「創新賦能」，為RWA從概念驗證邁向規模化部署提供清晰路徑。

更重要的是市場正發生結構性變化。泰達幣（Tether）儲備中美國國債已超1,350億美元，成為全球第17大美債持有主體；貝萊德推出的美國國債代幣基金BUIDL，市值已突破17億美元，監管綠燈、機構資金、技術成熟、市場需求等所有的發展要素經已齊備。

肯定本港審慎監管 市場仍在「試水溫」

香港作為國際金融中心，在RWA賽道上正「謹慎前行」。金管局旗下「Ensemble」沙盒雖已取得進展，日前更公布首批穩定幣發行人牌照，包括渣打、香港電訊及安擬集團設立的合資公司碇點金融，以及滙豐銀行共兩家獲發牌。

同時，港府近年亦成功發行多批代幣化綠色債券，代幣化政府債券即將步入「恒常化」；近年亦有多間機構參與RWA，底層資產涵蓋金融產品及新能源設備等，惟涉及金額對比全球數百億美元市場仍相對有限，亦多停留於試驗階段。

不過，提供跨境貿易數據服務的深圳芥舟科技實質控股人張頤受訪時贊成港府審慎推進，認為做法可以令市場走得更穩、更遠。他又指出，將供應鏈金融資產代幣化，並與合規的穩定幣相結合，是未來發展的重要方向，「未來可以將應收賬款等資產進行代幣化，與合規穩定幣對接，並在香港合規的交易所內完成交易，形成資金閉環。」

他補充，香港在數字資產領域領先亞洲其他地區，有望引領亞洲進入合規代幣化的新時代，亦為普通投資者提供了受保護的合法渠道，使其能相對安全地參與加密資產市場。

正因為看好供應鏈金融資產代幣化的前景，深圳芥舟科技、財富鏈（0616）聯同廣東民營投資股份有限公司（粵民投），日前就達成合作協議，首階段是建立一個結合資本、數據、技術與金融的全新生態，並瞄準規模達3萬億元的跨境電商融資市場。

瞄準跨境電商融資市場

芥舟科技執行董事兼行政總裁仇冰峰表示，過去跨境電商中小企融資難、融資貴，傳統銀行礙於對企業真實營運數據掌握不足，面對無抵押、輕資產的電商往往「看不見、不敢借」，大量優質企業因此被拒於門外。

但這困局可望打破。仇冰峰指出，公司在中國海關總署批准下，在上海、深圳等多地與海關共建大數據風控平台，通過整合電商、支付、關務、物流四大環節的全鏈路數據，以AI模型進行交叉驗證與信用評估：「我們通過四個獨立來源的數據交叉比對：從天貓全球購、淘寶全球購、京東國際、拼多多等平台取得原始訂單數據。同時，平台亦通過與支付寶、財付通等機構的合作協議，實時監控資金流向，再利用系統生成的海關申報數據核實出入口記錄，再配合海外倉、干線物流及快遞物流等的包裹軌跡數據，鎖定實時貨權狀態。四個數據源互相印證，交易數據一目了然。」

他進一步指出，結合AI信用評級模型，企業的海量跨境貿易數據得以轉化為可量化、可追溯的鏈上信用資產，並通過區塊鏈技術確保數據真實性與不可篡改性。

仇冰峰直言，公司的風控理念有別於傳統金融機構的「先疑後信」：「我們相信企業是誠信的，平台的作用是提供核驗，降低造假風險，而非將所有企業預設為潛在風險。」張頤補充，雖然有關業務尚未正式運行，但基於這套數據紅利，預期壞賬率將遠低於單位數字。

大灣區具潛力 三地優勢互補

財富鏈總經理甘明晉則形容，粵民投作為廣東省首個省級民營投資平台，其資本達160億元人民幣，它的參與是「核彈級支持」，不僅確保業務安全性，更具備未來擴大五至十倍額度的潛力。

他強調，這套「港深廣聯動」模式的獨特之處，在於將香港的合規金融框架、深圳的大數據技術，以及廣州的龐大資本三者有機結合——「三方缺一不可，正是這種強強聯手，才能真正解決傳統金融機構長期以來『看不見、不敢借』的深層困境。」

全球RWA賽道正以前所未有的速度從實驗階段邁向生產級基礎設施，香港擁有完善的法律框架、國際化的金融人才，以及大灣區腹地帶來的龐大實體貿易基礎，具備成為全球RWA代幣化樞紐的天然優勢。

至於今次財富鏈、粵民投與芥舟科技的三方合作，管理層相信，以香港的合規金融框架為錨，整合大灣區的技術與資本優勢，透過數據驅動的信用評估體系，為長期被銀行忽視的跨境電商中小企打開融資之門，並為供應鏈金融資產的代幣化鋪設實現的道路。

然而，新加坡、杜拜等中東各國，正以更進取的姿態爭搶機構資金與科技人才。張頤表示：「香港的立法確定性是最大的優勢，問題是我們能否善用這個視窗期，在亞洲競爭對手追上來之前，確立香港作為RWA代幣化樞紐的不可撼動地位。」