早年擬因看淡內地經濟後遭禁言　付鵬轉戰web3任新火首席經濟學家

前東北證券經濟學家付鵬加入Web3界，將擔任新火集團 （1611） 首席經濟學家。付鵬於去年5月因病離任東北證券首席經濟學家一層，今次為其休養一年後的復出。



付鵬擁有逾20年傳統金融領域投資策略經驗，曾長期擔任十餘家金融機構常年顧問，並且一直倡導「FICC+C」邏輯架構，即在傳統的債券、外匯、大宗商品配置中加入加密資產。他指出，當前全球頂尖對沖基金對加密資產的配置比例正穩步提升，數位資產已不再是金融孤島，而是與全球總體環境深度融合。加入新火集團後，付鵬將全面賦能集團總體研究體系搭建與機構級投資策略體系建設，進一步鞏固公司在虛擬資產機構化配置賽道的先發優勢與行業領先地位。

新火集團執行董事兼 CEO 翁曉奇表示：「付鵬的加盟是新火戰略升級的重要拼圖。當前數位資產與傳統金融已實現『物理拼軌』，操作兩者的已是同一批機構與演算法。付鵬深厚的全球總體研判能力、精準的市場流動性洞察力，將成為公司業務頂級策略大腦。不僅要為數百家上市公司及家辦客戶提供合規的接入工具，更要像管理傳統債券與黃金一樣，用最嚴謹的金融邏輯管理數位資產，助力客戶在『FICC+C』的時代浪潮中精準把握確定性。」

付鵬表示香港正以積極開放、前瞻進取的姿態，全力推動 Web3 產業與傳統主流金融深度融合，而新火集團正是這一融合進程中的核心先行者與標竿力量。未來將全力助力新火搭建面向機構客戶的專業化、體系化投資研究框架，推動數位資產正式邁入全球主流大類資產配置核心序列，加速行業機構化、規範化、主流化發展，助力香港打造全球領先的虛擬資產金融中心。

付鵬以往是內地經濟圈寵兒，但在2024年曾在一次閉門會議對內地宏觀作出大膽言論，稱中產階級正在「迅速萎縮」，而政府加槓桿刺激經濟措施難以發揮作用故已到盡頭，其後他一度於社交媒體遭屏蔽，並且轉趨低調。