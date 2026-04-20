美股｜道指收市跌4點　納指13連升終結　油價升逾5.6%

美伊緊張局勢再升級，美伊第二輪談判前景不明，打擊投資者信心。美股周一（4月20日）下跌，道指最多曾跌201點，至收市縮窄至跌4點；納指13連漲終結 。油價急升，至收市升逾5.6%。



圖為2026年3月23日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月21日

【04:25】Tesla跌2% Intel挫4% ARM升半成

道指收市報49,442.56點，跌4.87點或0.01%；納指收報24,404.39點，跌64.09點或.26%；標普500指數收報7,109.14點，跌16.92點或0.24%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.03%、Meta挫2.56%、Amazon跌0.91%、微軟挫1.12%；Nvidia升0.19%、蘋果公司（Apple）升1.04%。另外，Intel跌4.09%、 ARM升5.02%。

【04:05】中概股指數收跌0.32%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.32%。其中，阿里巴巴ADR跌0.61%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【03:59】紐約期油升6.87%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報89.61美元，升5.76美元或6.87%。倫敦布蘭特期油收報95.48美元，升5.10美元或5.64%。

【03:35】現貨金價微跌 Bitcoin升穿7.6萬美元

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報 4,811.62美元，跌18.81美元或0.39%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,254.16美元、24小時內升逾1.5%。

【03:30】恒指夜期收報26,494點 高水133點

恒指夜市期指收報26,494點，升104點，較恒指收市26,361點，高水133點，成交16,776張。

油價：圖為2022 年8 月10 日，位於捷克的友誼輸油管道（Druzhba pipeline）。（Reuters）

本港時間4月20日

【22:52】Tesla跌逾2% Nvidia亞馬遜挫逾1%

道指最新報49,324點，跌123點或0.25%；納指最新報24,300點，跌167點或0.68%；標普500指數現報7,097點，跌28點或0.40%。

重磅科技股方面，Amazon跌1.52%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌 2.34%、Nvidia跌1.30%、微軟跌1.06%；蘋果公司（Apple）則升1.03%。

【22:46】油價升5% Bitcoin約報7.5萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶86.73美元，升4.14美元或5.01%。倫敦布蘭特期油每桶報 94.91美元，漲4.53美元或5.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,345.28美元、24小時內約跌1%。