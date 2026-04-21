日經︰日本央行4月將維持利率不變

撰文：黃捷
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《日經新聞》未引述消息來源報導，日本央行可能在4月27日至28日的政策會議上維持利率在0.75%不變。

報道指，中東緊張局勢對日本經濟和物價的影響仍不明朗，將推遲到6月的會議上做出是否升息的決定。

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