蘋果換帥！接任者特努斯John Ternus的7道「必答題」

蘋果公司迎來領導層更迭。蘋果公司今日凌晨宣佈，約翰·特納斯（John Ternus）將於9月1日接替蒂姆·庫克出任CEO，庫克將轉任執行董事長。

硬件工程高級副總裁特納斯在成為CEO後將加入蘋果董事會。蘋果非執行董事長阿特·萊文森將在同日成為首席獨立董事。

蘋果在一份新聞稿中表示：「庫克將在整個夏季繼續擔任首席執行官，與特納斯密切合作以確保平穩過渡。」

這是自2011年庫克接替史蒂夫·喬布斯執掌蘋果以來，蘋果首次進行首席執行官交接。庫克是在喬布斯去世前不久接任的。在庫克的領導下，蘋果市值增長了約24倍，周一收盤時達到4萬億美元。

庫克：他是這個職位的最佳人選

庫克同日面向全球用戶發布親筆公開信，回顧十五年執掌歷程。

信中提到，他幾乎每天清晨都閲讀來自全球用戶的來信，有人因為 Apple Watch 挽回母親生命，有人在山頂用蘋果設備拍下自拍，也有人直言不滿功能問題。

庫克在信中對特納斯的評價極高。他稱特納斯是一位極具天賦的工程師與戰略思考者，在蘋果深耕二十五年，打造出無數深受用戶喜愛的產品。

"他苛求每一處細節，窮盡一切可能讓產品更卓越、更大膽、更精美、更有温度。他是接任這份工作最完美的人選。」 庫克表示。

公開信的結尾，庫克宣佈將於次日上午在喬布斯劇院舉行全員大會，進一步交流這一重要決定。

現年65歲的庫克自​2011年起擔任蘋果公司CEO，至今已有14年時間。特納斯現年50歲，這與庫克當年出任CEO時年齡相仿。

約翰·特納斯（John Ternus）1975年出生，美國加利福尼亞州人，擁有賓夕凡尼亞大學機械工程學士學位，加入蘋果前曾在Virtual Research Systems擔任機械工程師。

約翰·特納斯在2001年，加入蘋果的產品設計團隊。在蘋果任職期間，特納斯在Mac、iPhone產品線以及AirPods方面貢獻良多，並推動了該公司在材料和硬件設計方面的諸多創新。

特納斯的7道「必答題」

Wedbush科技分析師丹·艾夫斯在一份報告中表示：「投資者對此反應不一，因為庫克突然轉任執行董事長，而且高管層顯然也在尋求變革。這無疑是一個巨大的挑戰，庫克選擇在這個時候卸任CEO或許合理，但也引發了一些疑問。」

「蘋果正在對其AI戰略進行重大轉型，而長期擔任CEO的傳奇人物庫克此時離任令人意外。蘋果面臨着越來越大的壓力，需要制定成功的AI戰略，庫克一定認為在WWDC大會召開之際，一切準備就緒，所以選擇在這個時候交出重任。庫克在庫比蒂諾留下了深遠的影響，特納斯將面臨巨大的壓力，必須在新任CEO上取得開門紅，尤其是在AI領域。」

以下是特納斯作為蘋果CEO需要儘早處理的七項任務。

1. 讓蘋果AI變得具有實際意義

特納斯將得到庫克打下的前期基礎，但他需要再接再厲，並且不懼簽署其他合作伙伴關係。蘋果和谷歌最近達成了一項多年期合作協議，將Gemini AI模型的自定義版本集成，作為Siri和Apple Intelligence的新基礎。這項合作預計每年價值約10億美元。

2. 為蘋果「後iPhone時代」做好準備

OpenAI於2025年5月正式以約65億美元的價格收購了喬尼·艾維的AI硬件初創公司io Products, Inc.，以組建其內部設備部門。儘管近期重點有所轉移，但OpenAI仍預計將在今年發布其首款硬件，旨在挑戰iPhone。特納斯必須利用他廣泛的硬件知識，思考後iPhone時代會是什麼樣子——而且不能僅僅是傳聞中將於今年晚些時候推出的摺疊屏設備。

3. 像其他大型科技公司一樣，在AI時代重新調整蘋果員工規模

從甲骨文到亞馬遜再到Meta，大型科技公司都在大規模裁員，以推動採用AI工作流程。按照新任CEO的慣例，特納斯可能希望利用他的新職位來調整蘋果的員工規模，並將節省下來的資金重新分配到增長投資或對股東友好的行動上。

這樣做會讓特納斯早日贏得股東和華爾街的青睞，儘管頭條新聞看起來不太好。據估計，蘋果在美國有8萬名員工，在全球有超過16萬名員工。

4. 決定蘋果是想加大內容野心以挑戰亞馬遜和奈飛，還是撤出

自2019年推出以來，蘋果已在Apple TV+的原創內容上投入了約250億至300億美元。這是一大筆錢，但除了詹妮弗·安妮斯頓和瑞茜·威瑟斯彭主演的《早間新聞》以及布拉德·皮特主演的F1電影之外，熱門作品並不多。特納斯必須弄清楚，蘋果是想像Netflix和亞馬遜那樣全力投入內容，還是選擇收手。

5. 為蘋果管理團隊注入新鮮血液

這是任何新任CEO的標準做法。我猜他已經在一份文檔中寫好了他心儀的管理團隊名單。

6. 像庫克那樣與特朗普總統交好

蒂姆·庫克在與不可預測的特朗普打交道方面堪稱大師級。特納斯不能浪費時間——需要與特朗普對話並投入時間建立這種關係。

7. 會見巴郡·哈撒韋公司CEO格雷格·阿貝爾

巴郡·哈撒韋公司——現在由格雷格·阿貝爾而非蒂姆·庫克的粉絲沃倫·巴菲特領導——持有約2.28億股蘋果股票。這些股份價值約620億美元，使其成為巴郡股票投資組合中最大的單一持倉，且優勢明顯。

對特納斯來說，與新任CEO阿貝爾建立牢固的關係將是件好事。沒有什麼能比得上伯克郡的認可，尤其是在困難時期。