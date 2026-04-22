金管局與銀公成立工作小組　探討融資上積極配合北都發展

金管局與銀行公會宣布共同成立「北部都會區金融諮詢工作小組」，探討從融資方面積極配合北部都會區發展。

為加強銀行業與特區政府及其他持份者溝通和協作，並商討如何在融資方面積極配合北都發展，工作小組將就北都發展的融資和銀行服務提供專業意見；探討北都機遇，並了解相關融資需求，提出務實的融資建議以推動項目發展；促進銀行業界知識和經驗的交流，以提升對北都重點項目的融資支援。

工作小組的代表來自金管局、銀行公會，以及15家具備大型項目融資經驗的銀行。此外，香港中資銀行業協會將以觀察員身份參與並支持相關工作。工作小組昨日考察北都洪水橋/厦村新發展區和河套區，了解區內的最新進展及整體規劃，為日後的討論和建議奠定基礎。

金管局副總裁阮國恒表示，「北部都會區金融諮詢工作小組」的成立，為金管局與銀行業共同助力北都發展提供重要的協調平台。參與銀行將憑藉金融專業知識和經驗，提出切實可行的融資意見和方案，推動北都項目加快落實，為香港長遠發展提供堅實支持。

銀行公會主席、中國銀行(香港)副董事長兼總裁孫煜指出，隨着國家「十五五」規劃綱要明確支持加快北都建設，北都不僅成為推動香港經濟發展的重要引擎，也是香港融入和服務國家發展大局的橋頭堡。銀行業將透過工作小組緊扣北都發展需要，發揮在資金融通、創科發展、招商引資及互聯互通方面的金融專業賦能，全力支持北都提速建設，為香港未來開創增長動能。