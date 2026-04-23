阿里千問「AI辦事」能力　首對外開放　接入東航實現航班預訂服務

阿里巴巴（9988）旗下AI應用千問App，首次向外部合作夥伴開放「AI辦事」能力，首間合作夥伴為東航（0670）。用戶可以在單一對話介面內，以自然語言完成整個由搜尋航班、預訂機票、選定座位至預辦登機等出行流程。



訂票、選座及預辦登機 可在千問完成

阿里千問事業部總裁吳嘉表示，通過重構機票服務的整個鏈路，用戶只需發指令給AI，讓AI調用系統為用戶服務，大幅提升了用戶效率。

達成今次合作之後，千問App智能代理能力可拓展至整套航空服務流程，用戶可以在單一對話介面內，以自然語言完成整個由搜尋航班、預訂機票、選定座位至預辦登機等出行流程，毋須於不同平台之間切換。

公司指，千問App將持續接入更多合作夥伴，覆蓋阿里巴巴生態內外不同平台，以支持更多AI辦事的應用場景。此前，千問App已接入阿里巴巴生態中多項生活服務，包括叫外賣、打車、買電影票等。

截至今年2月，已吸引超過1.4億用戶在千問上嘗試AI購物體驗。今年春節期間，在阿里巴巴平台由AI驅動的旅遊出行訂單量較假期前增逾8倍，其中景點門票銷量大增24倍，反映市場對AI旅遊出行規劃的需求持續上升。