羅兵咸︰對恒大審計工作表現低於持份者期望　羅兵咸中國已作整改

恒大前核數師因為公司虛假財務報表問題，遭到會計及財務匯報局罰款3億元等處分。羅兵咸指出，因應香港監管機構就2019年至2020年恒大審計工作的調查結果，收到會財局的處罰決定，另外亦已與證監會達成協議，惟並未承認相關責任或同意其結論。



羅兵咸永道指出，今次香港監管機構所採取的行動，與2024年中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會在中國內地就相關審計工作所作出的處罰決定均針對同一事件。該會計師事務所表示，認知到此前恒大審計工作的表現遠低於一貫持守的高標準，以及持份者的期望。解決這些監管事宜為重要的一步，很高興事情現在告一段落。 過去兩年，羅兵咸永道中國果斷地採取了問責和整改措施，並推行全面的計劃提升企業文化、質素和管治，包括委任新的管理層及關閉相關的審計分所。

該會計師事務所指出，會財局所施加的業務限制將不會影響現有客戶；相關限制只針對未能在6個月內承接新的香港公眾利益實體審計客戶。

羅兵咸永道中國主席兼首席執行官何睦寧（Hemione Hudson）表示：「我們與會財局及證監會，就超過5年前恒大審計工作而引致的監管事宜所達成的結果，將不會對我們的現有客戶造成任何影響。」

何睦寧又指出﹕「我們一直以保障客戶及其他持份者之最大利益為考量去解決這些事宜。未來，我們將聚焦於明確的目標，致力為客戶提供最優質的服務並支持資本市場的發展，一如我們在過去逾120年的工作。」