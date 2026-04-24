德勤CFO論壇聚焦財務領袖應對AI轉型　匯聚200領袖剖析企業挑戰

德勤最新發布的《財務趨勢2026》報告指出，在目前經濟環境下，人工智能（AI）的部署已成為企業解決生產力缺口、降低成本及發掘新利潤增來源的關鍵。德勤中國今日（4月24日）在香港JW萬豪酒店舉辦「香港首席財務官論壇 2026」，以「LEAP Forward – 新時代下的財務轉型」為主題，匯聚超過200名資深財務領袖、政策制定者及專業服務機構代表，深入剖析財務轉型、人工智能驅動創新、可持續發展及企業出海如何重塑首席財務官的議題。本次論壇是德勤「勤躍香港（Hong Kong LEAP）」戰略下的重要舉措，旨在鞏固香港作為全球金融與創新樞紐的地位。



是次論壇邀得香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂,JP、證券及期貨事務監察委員會主席黃天祐博士,SBS，JP、香港交易及結算所有限公司上市主管伍潔鏇發表主題演講，多位首席財務官、領先科技企業及專業服務機構代表出席並參與討論環節。論壇獲超過15間贊助商及合作夥伴機構支持，涵蓋科技企業、專業服務公司及行業協會，包括鑽石贊助商Amazon Web Services、BlackLine、SAP、Tungsten Automation及Workday。

CFO角色轉型 由財務守護者變增長引擎

德勤中國首席執行官劉明華表示：「今屆論壇進一步彰顯香港持續增長的市場影響力，並體現德勤中國對香港發展的長期承諾。隨著市場與科技格局轉變，企業財務職能亦在迅速演進並超越傳統角色，成為業務增長與創新的引擎。首席財務官不只是財務紀律的守護者，更日益成為企業戰略的引領者，在迎來更多機遇的同時，亦需應對不斷提升的複雜性。」

劉續指：「透過德勤的『勤躍香港』戰略，我們正深化對香港作為大灣區重要增長樞紐的承諾。除了投資於金融科技、資本市場、人工智能及人才，我們亦致力構建更全面的生態系統，聯動領先科技企業、學術界及業界夥伴攜手合作，共創解決方案並加速規模化創新，在強化自身能力的同時，也鞏固香港作為全球金融與創新樞紐的地位。」

論壇上，德勤發表《財務趨勢2026：駕馭不斷拓展的財務邊界》的研究要點。該報告基於對來自不同行業的1,326位財務領袖進行全球調查，並結合對全球領先機構財務高層的訪談所獲得的研究結果。研究顯示，首席財務官正面臨「事事皆重要、事事需兼顧」的營運環境，需同時應對外部挑戰（48%）、採納新科技（48%）及拓展收入來源（46%）。同時，超過一半（57%）的財務領袖表示，他們在影響企業策略方面發揮著主導作用。

AI投資回報僅兩成企業見實效 數據基建乃價值轉化關鍵

德勤中國香港市場及業務增長主管合夥人呂志宏表示：「與全球同業一樣，香港首席財務官正面臨前所未有的複雜環境，具備高效規劃與決策的能力，已成為決定性的競爭優勢。隨著財務領袖擔當更具戰略性的角色，全球近六成首席財務官正致力通過高級情景規劃與敏捷治理，並投資於人工智能驅動的洞察力及專業風險管理團隊，以應對各項挑戰。此轉變反映財務職能正由傳統的監控職能，轉型為主動推動企業績效的戰略夥伴。」

研究亦指出，雖然 63% 的財務部門已全面部署人工智能解決方案，但僅有 21% 認為相關投資帶來了清晰且可量化的價值，而將 AI 智能體（AI Agents）完全整合至工作流程中的比例更僅佔 14%。以策略為導向的財務主管正積極推動雲端現代化以優化成本結構（48%），將 AI 智能體整合至關鍵職能（48%），並部署自動化方案以彌補生產力缺口（43%）。實際應用案例包括：企業運用人工智能分析數十萬筆應收款項交易以識別逾期風險，以及部署智能體解決方案（agentic solutions），在開具首張發票時即時發現錯誤，從而創造額外利潤。

呂志宏補充指：「彌合人工智能部署與量化價值之間的鴻溝，有賴互聯互通的數據基礎設施、完善的管治架構，以及生態圈的持續協作。隨着香港推進『AI+』及『金融+』，今屆首席財務官論壇旨在分享實務見解、探索前沿趨勢並交流實戰方案。作為『勤躍香港』戰略的一環，我們致力於發揮協同效應，鞏固香港作為全球金融創新領袖的地位。」

AI成財務團隊「新隊友」成功在於好奇心

AWS亞太地區首席技術官Olivier Klein表示︰「傳統金融服務機構正處於關鍵時刻。AI不再只是單純的工具或助理，而是財務團隊中的真正『工作夥伴』。 我們與德勤在不同市場有著長期且深入的合作，為客戶提供靈活的技術和產品選擇，讓他們能在完善的安全與治理機制下導入AI。我們相信，只要具備合適的工具與資源，將有更多組織能夠充分發揮並善用AI的力量。」

Olivier Klein續說：「AI並非新事物，但AI的能力正快速演進。CFO應積極投入實驗與應用。AI比以往任何時候都更加普及且易於取得。AI的成功不僅取決於工具本身，更在於能否培養一種充滿好奇心與願意學習的個人素養和企業文化。」

數據質素左右AI準確度 重整企業架構迎新時代

Workday大中華區總經理湛致遠認為數據的應用並不局限於財務範疇。他表示︰「以香港為例，許多行業均涉及大量的專業服務人才，相關數據同樣舉足輕重。大眾在討論AI如何協助企業時，應聚焦於AI產出的結果能否為人類提供正確的決策基礎。Workday在過去21年來，專注於人力資源管理數據及財務數據的整合。如何運用最新的AI技術去處理這些關鍵數據，從而作出精準的判斷，不僅能協助管理者作出明智決定，更協助企業制定前瞻性的發展策略。」

湛致遠補充說︰「企業在進行大型規劃時，大量高質素數據對建構AI模型十分重要，能夠顯著提升模型的準確度。以Workday為例，我們擁有全球超過11,000個客戶，涵蓋不同行業、規模及地域，在幫助不同客戶規劃營運藍圖，甚至協助國內出海企業開招海外市場，必要依靠一個完善的AI模型。我們認為機構、財務總監以至各管理層在決策時，除了考慮如何培訓AI人才之外，更要思索如何重組公司的架構與佈局，以適應生成式AI世代的改變。」

投資者看重非財務指標 法律團隊助拆解法規變局

歐華律師事務所合夥人兼亞太區資本市場及企業融資部主管劉心怡表示︰「我們接觸到不少企業正積極探索AI應用，了解AI技術如何提升企業管理質素，甚至制定未來的發展規劃。在資本市場中，投資者極為重視企業的企業管治。除關注傳統財務表現外，企業的規管架構、ESG實踐及資訊透明度，都是投資者衡量企業價值的核心準則。」

她續說︰「作為法律顧問，我們陪伴企業成長。從初步接觸AI，到探討如何利用AI或其他新科技去提升營運效率與管治質素，我們都會分享最新的資訊。特別針對出海企業，他們必須應對關稅障礙及國際制裁等複雜議題，這些均是財務總監必須周詳籌劃並深究的關鍵課題。由於全球法律法規與政策瞬息萬變，如何應對政策更迭、隨時調整營運計劃與策略，已成為管理層每日必須面對的挑戰。我們的律師團隊亦須每日更新對各國法規的掌握，務求第一時間與企業分享最新資訊。」

(資料及相片由客戶提供)