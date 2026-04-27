華爾街瘋搶「電力霸權」！　AI戰爭已從「拼晶片」轉「拼電力」

最近，美股科技股徹底漲瘋了。

不僅AI、晶片巨頭，甚至低調的電力股也在驚人飆漲。比如電力設備巨頭GE Vernova，近期也悄然走出了同樣強勢的行情。

截至4月24日，該股年內漲幅已高達76%，市值一舉突破3000億美元，成功躋身美股核心資產行列。

這隻很多人連名字都叫不利索的股票之所以能如此強勢，原因很簡單——電力。

當前，AI的戰爭早已從「拼晶片」，加速轉向了「拼電力」。而GE Vernova，恰好站在了這場「電力霸權」爭奪戰的核心。

01致命瓶頸

過去一年，市場對AI的炒作邏輯簡單又集中：誰攥住了最頂尖的晶片，誰就掐住了AI時代的話語權，享受盈利估值的戴維雙擊。

GPU迭代、數據中心擴容、大模型參數翻倍……幾乎所有資金和目光都在盯着算力。但當一個又一個萬億級大模型從實驗室撲向商業落地時，一個此前被忽視的硬核問題開始浮出水：晶片再強，機櫃再多，沒有穩定的電力，一切都是空談。

據國際能源署（IEA）數據:全球AI數據中心每年耗電量已突破2000億千瓦時，相當於整個阿根廷的年用電量；單台高端GPU日均耗電量約150度，一個容納1萬台GPU的中型AI數據中心，年一年耗電高達5.475億度，足夠15萬戶家庭用一整年。

一旦電力波動，整個AI集群瞬間停擺，每小時損失就是至少數十萬美元。這種剛性需求，倒逼全球科技大廠掀起了瘋狂的「搶電大戰」：微軟，為支撐OpenAI大模型訓練及全球數據中心運轉，不僅向美國核運營商星座能源公司鎖定長期核電供應，還計劃未來3年投入超80億美元採購各類電力資源；

谷歌，出手更闊綽，與電力公司伴簽署總金額超30億美元的20年期購電協議，從賓夕凡尼亞州兩座水電站採購670兆瓦電力，還重金投資三個先進核能項目，只為保障其全球AI數據中心的電力穩定供應。

據披露，2025年穀歌僅數據中心電力採購支出就將突破120億美元，較2023年翻倍；Meta，直接與美國最大核電運營商星座能源公司達成20年期核電供應協議，其AI業務的電力消耗佔公司總耗電量的比例已從2022年的35%飆升至2024年的62%，預計2026年將突破70%。

亞馬遜，不僅投資小型核反應堆，還在全球範圍內加速鎖定風電、太陽能資源，其2025年計劃投入700億美元用於數據中心及配套電力設施建設，其中電力相關投入佔比超40%；

還有馬斯克創立的xAI更是籌備50億美元債券發行，核心用途就是建設數據中心及配套電力系統，以支撐其大模型的規模化訓練與落地。

據統計，亞馬遜、微軟、谷歌、Meta四家科技巨頭，2025年在AI及數據中心相關電力領域的總投入將突破3200億美元，其中僅電力基建採購就佔比超35%。

資料圖片：這張插圖創作於2025年2月11日，圖中可見亞馬遜標誌。（Reuters）

大廠們的搶電動作，恰恰印證了電力已成為AI時代最核心的稀缺資源，也解釋了為何電力基建相關企業能迎來估值重估。

曾經被市場當成「邊角料」，甚至很少被提及的電力接入效率、配電系統穩定性、變壓器併網速度等電力基建相關環節，如今已成為制約AI產業規模化擴張的最大卡點。

據IDC發布的《全球AI基礎設施白皮書》預測，到2028年，全球AI數據中心對電力的需求將突破5000億千瓦時，年均複合增長率高達24.8%，帶動電力相關設備與解決方案的市場規模將突破8000億美元。

02 暴漲背後

GE Vernova的暴漲，正是精準踩中了AI規模化落地背景下，電力基建需求爆發的剛需風口。

這家擁有130多年發展歷史的老牌企業，業務範圍橫跨發電、電網現代化、工業電氣化三大核心領域，在全球100多個國家和地區擁有業務佈局。

其旗下燃氣輪機、變壓器等核心產品的全球市場份額均穩居前三，其中燃氣輪機全球市場份額達28%，變壓器全球市場份額達19%。

GE Vernova最硬核的競爭力是什麼？不侷限於賣單一電力設備，而提供「一整套電力解決方案」，並且滿足不同場景的個性化需求。

尤其是對於超大規模AI數據中心的落地，從電力接入、輸電傳輸、配電分配到電網併網，從前期規劃到後期運維，每一個環節都能一站式搞定。

據公開數據顯示，全球Top10網路巨頭的超大規模數據中心中，有7家採用了GE Vernova的電力解決方案。結果就是，電力接入效率提升35%以上，電力損耗降低18%，併網周期縮短40%，大幅降低了數據中心的運營成本和落地周期。

而真正支撐其股價持續暴漲的，是實打實的訂單數據和業績支撐：2026Q1財報數據顯示，公司核心業務全面超預期，總營收93.39億美元，按年增長16%；歸母淨利潤47.45億美元，按年激增1768%，主要受益於燃氣輪機設備交付量價齊升及一次性收益。

其中新簽訂單183億美元，按年激增71%，訂單出貨比達2倍，積壓訂單增至1630億美元。同時現金流大幅改善，自由現金流48億美元，超過去年全年總和，反映經營效率提升和預收款增加。

作為公司核心產品的燃氣輪機，積壓訂單+預訂協議總量達100GW（44GW正式訂單+56GW槽位預留），數據中心相關訂單佔比20%，預計年底將增至110GW。

電氣化業務方面，數據中心電氣設備訂單24億美元，超去年全年；電網設備積壓訂單386億美元，收購Prolec GE後變壓器產能顯著提升。

更關鍵的是，GE Vernova的訂單結構極具優勢，大多綁定大型公用事業公司、超大規模AI數據中心等核心客戶，具有長周期、高粘性的特點。一旦成功進入這些核心客戶的供應體系，後續的設備維護、技術升級、產能擴容等需求，都會為公司帶來持續穩定的收入，保障其長期業績的確定性。

這種穩定的業務模式和清晰的增長邏輯，也是它能夠從傳統工業股，成功切換到AI基建賽道估值邏輯、獲得市場重估的核心原因。當然，GE Vernova並非完美無缺的投資標的，其大漲行情背後也有一些需要注意的風險。

比如作為典型的重資產、重工程類企業，GE Vernova的運營成本受多種外部因素影響，易受原材料價格波動、關稅調整、全球貿易摩擦等不確定因素衝擊。

訂單規模越大，其原材料採購、工程交付等環節的成本管控難度就越大，一旦成本失控，公司的利潤率就會面臨較大壓力，進而影響業績表現。

最明顯的是，GE Vernova的當前估值預期已被打的很滿。當前公司市盈率TTM已達到33.6倍，估值處於較高水平，甚至超過了部分中游電力設備企業的平均估值（約25.7倍），市場對其未來增長的預期已被完全打滿。

這意味着，後續每一份財報、每一次業績發布會，公司都需要實現超預期的業績表現，才能支撐當前的高估值，容錯率相對低。

一旦業績不及市場預期，前期積累的股價漲幅可能面臨較大的回調風險，這是投資者需要重點警惕的。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

03結語

縱觀人類歷史上的每一輪產業革命，前沿技術始終是引領產業發展的核心動力，但底層基礎設施才是支撐產業規模化發展的根基，二者缺一不可。

AI產業發展到下半場，比拼不再僅僅是晶片算力的強弱，更核心的是電力基礎設施的承載能力和穩定供應水平。

在這場AI產業的競爭中，誰能更好地掌控電力的供應、調度與穩定，誰就能在行業發展中佔據主動優勢，掌握核心話語權。

GE Vernova的崛起，只是這場圍繞「電力霸權」的產業爭奪的一個開端，並非個例。據麥肯錫預測，到2030年，全球AI相關電力需求將佔全球總電力需求的12%以上，電力基建的需求還將進一步釋放。預計未來5年，全球電力基建相關市場規模將保持18%以上的年均複合增長率。而那些過去被市場忽視、卻手握電力基建核心技術和服務能力的企業，很可能將在AI產業的重構浪潮中，迎來價值爆發機會。