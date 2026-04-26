美司法部放棄調查鮑威爾　沃什上任穩了？減息無懸念？｜財經拆局

當地時間周五，美國司法部宣佈，正式撤銷對聯儲主席鮑威爾的刑事調查。這也直接為特朗普提名的美聯儲主席人選凱文·沃什掃清了障礙。

現任美聯儲主席鮑威爾的任期將於5月15日到期，沃什本周已出席參議院銀行委員會的提名聽證會。

資本市場中，迅速地將這一消息解讀為略帶鴿派傾向，聯邦基金期貨交易員預計年底前降息的概率從23%躍升至38%，美元指數下跌0.24%至98.53。

美司法部撤銷對鮑威爾刑事調查

周五，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮·皮羅在社交平台X上宣佈，已決定終止對美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾展開的刑事調查。也就在周三，皮羅還表示將繼續推進調查。

不過，由於一名聯邦法官此前裁定其動機「極其單薄且缺乏實據」，並撤銷了司法部向聯儲發出的大陪審團傳票，這項涉及聯儲總部數十億美元翻修工程的刑事調查實際上已陷入停滯。

皮羅在聲明中指出，她已要求聯儲內部的獨立監督機構——監察長辦公室（OIG）接手調查翻修項目中的成本超支問題，指出「監察長辦公室擁有相應的職權，能夠確保聯儲對美國納稅人負責。」她又稱︰「鑑於監察長辦公室已着手開展這項調查，我已指示本辦公室終止此前的調查工作。如果事實依據確鑿，我將毫不猶豫地重啟刑事調查。」

同時，白宮副發言人德賽在聲明中也對皮羅的決定表示支持。他認為，美國納稅人理應獲得關於聯儲財政管理問題的解釋，而監察長辦公室「處於最有利的位置，能夠徹底查清此事」。

圖為2026年3月18日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後會見記者。（Reuters）

今年1月，美國司法部啟動了對鮑威爾的刑事調查，特朗普曾多次公開批評其未能更快下調利率，並指控其在美聯儲總部翻修項目中存在管理不當甚至不當行為。

儘管華盛頓一名聯邦檢察官上月已向法院表示未發現犯罪證據，但調查仍在繼續推進，並得到特朗普支持。而調查啟動以來爭議都在持續。鮑威爾曾明確表示調查「帶有政治動機」，而檢方發出的傳票一度令白宮措手不及，也對沃什的提名前景造成衝擊。

在上個月，一名聯邦法官已駁回司法部相關傳票，皮羅當時表示將提出上訴。這一調查還引發外界擔憂，認為特朗普政府可能試圖削弱美聯儲獨立性，從而為政治干預利率政策鋪路。

資料照片：2017年5月8日，美國紐約市，胡佛研究所經濟學研究員、史丹佛商學院講師沃什在索恩投資會議上發表演說。（Reuters）

沃什到底降不降息？

特朗普親自挑選的沃什被普遍視為將在上任後着力推動降息。不過在美國參議院銀行委員會聽證會上，對於是否會遵從美國總統特朗普的意願大幅降息以及如何縮表，沃什卻採取了模糊表態。

沃什表示，不會在貨幣政策上僅因特朗普施壓而降息，特朗普也「從未要求」他降息。

大多數總統都傾向於較低的利率，這不會損害中央銀行的獨立性，過去幾年，我也聽到過銀行委員會的許多參議員就利率問題發表過強烈觀點。央行官員應該傾聽這些觀點，然後作出自己的決定。

沃什還闡述了他「改革」美聯儲的主張——替換美聯儲用於預測通脹的模型，減少對外溝通的頻率，逐步縮減其高達6.7萬億美元的資產負債表等。「美聯儲需要對其框架進行改革，並對其溝通方式進行改革。」在同日的媒體採訪中，特朗普也重申，如果由沃什領導的美聯儲未能實現降息，他會感到「失望」。

中金公司指出，儘管沃什沒有直接表態支持降息，但他的表述已經在一定程度上反映出其偏向於降低利率的傾向。沃什的政策主張是逆全球化浪潮下「美國優先」戰略在貨幣領域的延伸，這一轉變意味着美元流動性持續氾濫的敘事將面臨修正，單純依賴流動性驅動、受益於「美元超發」的資產或將承受壓力。

國泰海通則分析稱，沃什的政策主張對市場影響中性，資產定價的短期矛盾依然在中東衝突導致的滯脹交易反覆。就美聯儲政策本身而言，需要關注：1）參議院後續對沃什提名的表決情況；2）沃什上任後的聯儲與市場溝通機制安排；3）公開市場操作工具的開發和使用，一定程度上能夠反映縮表開始時點的安排。