瑞銀︰未來兩個月A股及港股存升幅　科指能受惠新AI模型面世

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪在報告指出，預計未來兩個月A股和H股都有潛在上漲空間，A股可能更多受惠於穩健的工業企業利潤增長，H股尤其是恒生科技指數，則可能受惠於針對個別平台的反壟斷調查完結、外賣價格競爭減弱以及DeepSeek等推出新的人工智能（AI）模型。



王宗豪提到，霍爾木茲海峽局勢對中國股市仍構成下行風險，但基本面改善和中國受能源衝擊的影響相對較小。中國首季GDP按年增長5%，達到政府全年增長目標的上限；企業資本支出意向改善，房地產市場及部分消費細分板塊，如酒店和餐飲活動也有所復甦。

未來兩個月科指風險偏上行

王宗豪稱，未來兩個月，恒生科技指數的風險偏好將上行，原因包括如果針對個別平台的反壟斷調查完結，市場可能受益於「靴子落地」。而DeepSeek等新AI模型發布，可能使投資者對中國互聯網行業重拾樂觀情緒。

王宗豪又說，如果油價在更長時間內處於高位，電動汽車需求可能出現一定上升空間。另外，美國總統特朗普計劃於5月中旬對中國進行國事訪問，可能緩解對美中關係的擔憂。隨着美國及部分亞洲市場近期上漲，MSCI中國指數估值再次顯得有吸引力。