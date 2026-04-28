恒隆內地第11個項目杭州開幕　商場出租率逾90%　陳文博親臨撐場

恒隆地產（0101）宣布，總樓面面積達390,200 平方米的杭州恒隆廣場於今日（28日）正式試業。公司管理層，包括恒隆董事長陳文博及行政總裁盧韋柏。

恒隆表示，杭州恒隆廣場匯聚購物商場、五座甲級辦公樓及浙江省首家杭州文華東方酒店，同時亦是集團在內地的第11個項目。

據介紹，杭州恒隆廣場坐落於武林中央商務區的核心地段，項目打造面積達105,900平方米的零售空間，零售組合多元化。目前，零售租出率已逾 90%，當中約三分之一為品牌首店，眾多商舖將於2026年分階段陸續開業。

此外，杭州恒隆廣場設有五座甲級辦公樓，總樓面面積達95,600 平方米。其中，辦公樓E 座已全數租出並投入營運。而浙江省首家杭州文華東方酒店預計於2027年初開業，屆時將提供194間客房及套房。

陳文博︰體現「只選好的 只做對的」理念

恒隆董事長陳文博表示，非常高興能在慶祝恒隆成立 66 周年之際，迎來杭州恒隆廣場啟幕。該項目充分體現恒隆祖輩、父輩「只選好的 只做對的」的理念。

展望未來，集團表示，在「恒隆V.3」策略的帶領下，杭州恒隆廣場將與百大集團合作擴大零售面積 40%。屆時，主要臨街展示面將延長三倍至逾200米。相關擴展部分預計於2028年交付後進一步驅動長遠增長。