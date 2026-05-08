金管局5助理總裁互調　料為新一代領導層接班作部署

金管局5名助理總裁互調，是該局近年所見調動規模最大的一次，外界認為是為培養下一代領導層做好準備。

安排屬「平調」不涉升職

《信報》引述消息指，現任助理總裁（外事）許懷志、助理總裁（機構拓展及營運）吳英琦、助理總裁（銀行操守）區毓麟、助理總裁（風險管理及監察）劉慧娟及助理總裁（貨幣管理）何漢傑，將分別調任助理總裁（銀行操守）、助理總裁（貨幣管理） 、助理總裁（風險管理及監察）、助理總裁（機構拓展及營運）及助理總裁（外事）。

另外，彭博引述金管局內部備忘錄補充，負責銀行操守的區毓麟也將從6月22日起接替劉慧娟擔任外匯基金投資辦公室的首席風險官。

有關安排全屬「平調」不涉及升職。

金管局5名助理總裁互調 現任 調任 許懷志 助理總裁（外事） 助理總裁（銀行操守） 吳英琦 助理總裁（機構拓展及營運） 助理總裁（貨幣管理） 區毓麟 助理總裁（銀行操守） 助理總裁（風險管理及監察）兼首席風險官（外滙基金投資辦公室） 劉慧娟 助理總裁（風險管理及監察）兼首席風險官（外滙基金投資辦公室） 助理總裁（機構拓展及營運） 何漢傑 助理總裁（貨幣管理） 助理總裁（外事）

彭博報道指出，此舉正值香港金管局為領導層過渡做準備之際。全球薪酬最高的央行官員之一、金管局現任總裁余偉文已年過六旬。他的三位副手也都年過六旬或接近這一年齡，其中一些人還處於延長任期狀態。此次被調動的執行董事職級較總裁低兩級，年齡均在40至50多歲之間。

香港金管局發言人回覆查詢時稱：「香港金管局擁有高效的人事制度，並將根據工作和組織發展需要作出適當安排。」該發言人補充稱金管局不對人事安排發表評論。