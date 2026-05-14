阿里及騰訊領軍　港股高開448點　最新報26836點

撰文：張偉倫
出版：更新：

科技股表現突出，推動港股今日（14日）高開448點，最新報26836點。

其中騰訊（0700）高開2.5%，最新報474.2元。

至於阿里（9988）升幅更明顯，高開7.8%，報143.1元。

香港股市