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阿里及騰訊領軍 港股高開448點 最新報26836點
撰文：
張偉倫
出版：
2026-05-14 09:33
更新：
2026-05-14 09:33
經濟
財經快訊
阿里及騰訊領軍 港股高開448點 最新報26836點
撰文：
張偉倫
出版：
2026-05-14 09:33
更新：
2026-05-14 09:33
科技股表現突出，推動港股今日（14日）高開448點，最新報26836點。
其中騰訊（0700）高開2.5%，最新報474.2元。
至於阿里（9988）升幅更明顯，高開7.8%，報143.1元。
香港股市