高盛重申對黃金持樂觀態度　預計各國央行購買量將有所回升

撰文：格隆匯
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高盛預計各國央行的黃金購買量將有所回升，並有望在2026年期間平均達到每月60噸的水平。

高盛仍對黃金持樂觀態度，並重申其對2026年底黃金的目標價為每盎司5,400美元。

格隆匯