YT周殷廷任理財師兄　中銀開戶賺$1,588迎新賞兼做任務抽演唱會飛

踏入社會不久，想好好規劃財富卻不知從何入手？YT周殷廷正式化身「理財師兄」，擔任中銀香港年輕品牌「理財TrendyToo」全新品牌大使，親自出馬陪各位年輕人一同上場，踏出理財第一步！今次中銀香港「理財TrendyToo」除了大派高達HK$1,588的迎新大禮外，更宣布重磅冠名贊助《YAN TING周殷廷THE ALCHEMIST Live 2026演唱會》！各位YT粉絲只需完成指定理財任務，即有機會贏取YT大哥首個紅館演唱會門票，一舉兩得！



做理財任務！贏YT 周殷廷2026紅館演唱會門票

各位YT粉絲，想開展自己的「煉金」過程就要留意了！由即日至6月30日，只要登記並完成指定理財任務，即可參與大抽獎，有機會贏取《YAN TING周殷廷THE ALCHEMIST Live 2026演唱會》門票兩張！是次抽獎大獎名額為50個（每張門票價值HK$980），二獎名額亦有50個（每張門票價值HK$680）。獎賞數量有限，想見YT大哥就要積極做齊以下任務：

投資起步：買賣證券或碎股1次，可獲3次抽獎次數（每筆合資格交易可獲3次，每位最高可獲9次）。

紀律儲蓄：設立月供股票計劃並成功供款，可獲3次抽獎次數。

穩健收息：設立港幣1萬元或以上、存期3個月或以上的一筆港幣定期存款，可獲1次抽獎次數。

日常消費：憑中銀Chill World Mastercard或中銀Chill Platinum Mastercard累計商戶消費達HK$5,000或以上，可獲1次抽獎次數。

限定任務額外賞：合資格客戶於推廣期內全新開立或晉升「智盈理財」／「自在理財」服務，並存入新資金$1,000（等值港幣），可額外獲得2次抽獎次數！

每位合資格客戶最多可獲高達16次抽獎機會，抽獎次數愈多，中獎機率愈大！

輕鬆三步曲 狂賺高達HK$1,588理財師兄迎新賞

除了抽演唱會飛外，迎新獎賞同樣不能錯過！想跟着YT大哥為理財大計升級起步，即日起至6月30日，合資格新客戶只需完成以下簡單三步，即可專享高達HK$1,588迎新優惠：

1. 開戶賞：成功於中銀香港手機銀行開戶並輸入邀請碼「YT2026」，即賞HK$100開戶現金賞。

2. 消費賞：全新中銀信用卡主卡客戶申請中銀Chill Card並符合簽賬要求，享高達HK$800迎新獎賞。

3. 出糧賞：選用中銀香港出糧戶口，專享HK$688薪星級手機出糧賞。

全新互動遊戲 理財師兄TrendyChat 正式登場！

自問理財初哥？不如做個簡單測試，與YT周殷廷對話，5分鐘就知道自己理財知識Level，更可以帶走理財師兄收藏卡！ 立即試玩！

YT大哥話齋：「趁後生看清自己的目標，先開始第一步」 各位年輕人，趁早選對工具，理財、投資、消費都可以輕鬆掌握！立即加入理財TrendyToo一齊理財起步，探索更多可能 ！

*投資涉及風險。受條款及細則約束。提示：借定唔借？還得到先好借！

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