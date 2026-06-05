華懋如心園推「學生社區大使計劃」 結合生態與人文教育服務社區

位於荃灣的如心園木化石公園，在今年5月迎來一批新面孔— 一群接受專業培訓的「學生社區大使」，以導賞員身份向公眾講解園內的化石故事與社區文化。這項由華懋集團如心園策劃及主導的教育項目，旨在回應本港學生在跨學科應用及將資訊轉化為知識方面的學習需要，並透過系統化培訓，讓學生走出課室，在真實場景中整合知識與實踐能力。



推動「娛＋學」理念

如心園近年積極推動「娛＋學」（Edutainment）理念，將趣味體驗與知識學習結合，讓公眾在參與過程中自然吸收生態與文化知識，同時致力發揮其作為社區營造平台的角色，連結學界與社區資源，把學習由課室延伸至真實生活場景。

在此理念下推出的「學生社區大使」計劃，以生態教育、社區文化探索及服務社區為核心，透過體驗式學習，結合導賞培訓、實地觀察與社區服務，培養學生成為能連結知識與社區的青年角色，並提升其溝通與領導能力，進一步促進社區參與及文化傳承。

三階段專業培訓 由知識到實踐

為全面了解計劃的初心、培訓設計及實際運作，記者到訪如心園深入採訪，並實地觀察學生的培訓情況。是次計劃以「地質與化石」為主題，整體培訓分為三個階段，涵蓋理論學習、導賞創作及社區實踐，層層推進，結構清晰。

首階段為理論與知識構建。園方特別邀請了本港著名地質學家陳龍生教授擔任講者，結合香港地質、生態及社區文化內容，為學生建立跨學科知識框架。隨後進入實地學習環節，如心園五大主題展區成為重要訓練場景。學生透過觀察、觸摸等多感官方式認識化石與植物，並學習如何把所見所感轉化為導賞故事。現場所見，學生能善用生活例子，例如把水泥地上留下的動物腳印，比喻為化石其中一種的形式—軟面留痕；又或將樹根形容為「吸管」，讓科學概念更易理解。

陳教授於展館內向學生悉心講解，將豐富的專業知識轉化為生動有趣的探索體驗。

導師指導與實戰訓練 強化專業能力

第二階段為導賞創作及排演。專業導師會指導學生優化內容，並訓練其面對不同觀眾的表達技巧與臨場反應。學生需親自完成導賞講稿撰寫、分工合作及試講練習，逐步由學習者轉變為講解者。

此外，記者留意到每位學生均手持一套學習工具卡，在排演時不時參考卡上的小提示。這套工具卡是由如心園特別設計，除了協助學生在撰寫講稿時梳理內容，亦替他們在導賞過程中可能遇到的考驗提供應對策略，例如觀眾走神、不斷提問或有理解困難等。這套「實戰指南」有效提升學生的臨場應變能力與整體表現。

學習工具卡為學生提供即時的引導策略與思考框架，協助他們由學習者轉變為講解者。

學生蛻變 由學習者到講解者

完成培訓後，學生正式進入第三階段，成為「社區大使」，為市民提供導賞服務，講解如心園的自然與文化故事。有隨隊教師觀察指出，學生從被動的參與者，逐步轉變為主動的講解者，責任感及自信心均有所提升；部分較內向的學生，在導賞過程中亦能展現穩定的表達能力與眼神交流。

學員在導師指導下，親身進行展區模擬講解。

從學生回饋可見，有人希望跳出課本、為社區環保教育出一分力；也有「化石迷」是因為受園區豐富的化石館藏吸引而報名，沒想到收穫遠超預期。在導師及專家的指導下，學生透過知識卡與夥伴模擬演練，學會將硬知識轉化為生活化故事。實際導賞帶給學生的不僅是表達能力的提升，更是心性上的轉變。有學生形容，自己從平日習慣聆聽的被動學生，轉變成能主動帶領氣氛、引導群眾思考的帶領者。在社區大使眼中，如心園完美融合了地質科學與空間設計，是繁忙都市中的一片綠洲。這裡最吸引人、最值得推薦的地方，正是那份「觸得到的歷史溫度」。園區打破了傳統博物館只能隔着玻璃觀望的限制，鼓勵訪客近距離觸摸木化石，感受年輪上留下的歷史痕跡。

來自五旬節林漢光中學的三位學員（劉江杰、朱穎琳、謝思婷）實地觀察園區的化石及礦物展品；藉由沉浸式探索與小組交流，讓科學學習變得更具趣味與啟發性。

冀培育百名學生社區大使 由校園走進社區創造長遠影響

綜觀整個計劃的培訓與實踐成果，記者進一步向如心園了解其長遠發展方向。華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹女士指出，「如心園學生社區大使」並非一次性的體驗活動，而是園方推動社區教育的重要策略。計劃透過結合場地資源、專業培訓與真實服務場景，建立一個可持續發展的學習平台，讓學生從課堂走入社區，在實踐中建立知識、自信與責任感，逐步成為能服務社區的未來棟樑。

學生向公眾提供導賞服務時，導師Gloria全程細心護航，見證學員們學以致用，體現出卓越的培育效益與傳承意義。

記者觀察到，學生已能在導師的專業指導下，為公眾提供具水準的導賞服務，將所學知識轉化為具溫度的社區互動。據園方介紹，首階段計劃已於5月完成培訓及實習，學生累計為長者及不同社群提供逾百小時導賞服務，以「寓教於樂」促進跨代交流，初步展現出教育與社區連結的雙重效益。

展望未來，園方將進一步擴展規模，目標於2026/27學年培育100名學生社區大使，並把導賞服務延伸至荃灣區，結合文化旅遊與環境教育，深化社區參與。作為一直倡導可持續城市發展的如心園，透過培育學生、連結自然與社區，正逐步建立一個兼顧環境教育與社區發展的長遠模式。透過「如心園學生社區大使」計劃，學生不僅獲得個人成長機會，更能把知識回饋社區，推動跨代共融，為社區建立持續而長遠的影響力。