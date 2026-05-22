彭博︰估算三星晶片員工　人均獲34萬美元獎金

三星電子最後一刻與工會達成協議避免了罷工，該公司今年可能會向晶片員工發放約40萬億韓元（266億美元）的獎金。



三星半導體部門共有7.8萬名員工。不同部門的員工將獲得不同數額的獎金，但根據彭博基於計畫條款和2026年營業利潤估算，員工平均將獲得5.13億韓元，約合34萬美元。據3月提交的文件，三星員工2025年平均獲得1.58億韓元。

包括韓聯社在內的其他估算，在表現強勁的記憶晶片部門，個別員工有望獲得約6億韓元獎金。三星未披露各個半導體部門的具體員工人數。

此舉效仿了競爭對手SK海力士去年的做法，當時這家公司同意發放一筆獎金。三星的實際獎金額將很大程度上取決於公司的盈利和晶片需求。三星拒絕置評。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟在韓國首爾三星電子辦公大樓前飄揚。（Reuters）

將10.5%利潤以股票形式發放獎金

根據這項尚待工會成員批准的初步協議，三星同意將10.5%的利潤以股票形式發放獎金，另有1.5%以現金形式發放。這項新的獎金計畫將持續10年，每年發放一次，前提是達到一定的利潤目標。分析師預計，三星2026年的營業利潤將成長數倍，達到約333萬億韓元。

獎金計畫突顯了半導體工人的戰略重要性日益增強。三星、SK海力士以及台積電已成為全球人工智能建設不可或缺的中流砥柱，生產的高端晶片和內存是從加州到中東等全球各地數據中心的必需品。任何生產中斷帶來的地緣政治影響和經濟後果都將遠遠不止於韓國自己。

預計將於2027年初進行分紅

預計將於2027年初進行分紅，員工可以立即出售三分之一的股份，剩餘部分可以在接下來的兩年內分期出售。

「鑒於三星和SK海力士目前正在全球範圍內爭奪人才，提供具有競爭力的薪酬方案是完全合理的，」巴克萊經濟學家Bumki Son表示。

人工智能的興起也極大地提升了三星會長李在鎔的財富，他以約320億美元的財富成為韓國首富。據彭博億萬富豪指數，他的家族是亞洲第三大富豪家族，截至3月，家族財富總額攀升至約455億美元。