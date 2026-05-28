金發局董一岳︰港躍升為全球領先跨境財富記帳中心　這絕非終點

波士頓諮詢公司（BCG）發表《2026年全球財富報告》顯示，香港去年財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士的2.94萬億美元，成為全球財富管理的「一哥」。



董一岳︰香港有望延續強勁發展

香港金融發展局行政總監董一岳博士指出，香港躍升為全球領先跨境財富記帳中心的頂尖地位，標誌著一個重要的里程碑，但這絕非終點。憑藉深厚且流動性高的金融市場、健全的監管框架，以及不斷擴大的全球連通性，香港有望延續強勁發展，鞏固其國際領先財富樞紐的地位。

他又指，香港作為全球財富首選目的地的吸引力日益增強，相關趨勢反映於家族辦公室數量顯著增長，以及私人市場參與者興趣的提升。與此同時，有限合夥基金（LPF）及開放式基金公司（OFC）亦展現良好趨勢，其中，2025年在香港設立的新基金數量已超越開曼群島。

自內地資金流入佔約60%

《2026年全球財富報告》指，香港去年管理財富規模增加，主要來自中國的財富、去年新股（IPO）熱潮及股市暢旺等因素。來自內地資金流入佔香港資產管理規模約60%，香港鞏固作為中國通往全球市場門戶的地位。預期2030年香港將維持年增長率約9%至4.6萬億美元。