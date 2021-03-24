大新銀行料今年淨息差持續受壓　會加強信貸風險管理

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-24 16:51

大新銀行（2356）及大新金融（0440）公布去年全年業績，大新銀行淨息差為1.63%，較對上一年跌24個基點。

大新銀行集團董事總經理黃漢興表示，貸款息率比資金成本下降的速度較快，令淨息差進一步受壓，但淨息差收窄的速度在去年下半年減慢。穩定的服務費用收入，加上遠較預期為佳的收益，抵銷了淨利息收入下跌的不利影響。貸款增長持續疲弱，貿易融資活動溫和下降。不計貿易票據，該行的貸款總額比2019年底增1%，信貸減值準備由2019年低位攀升，令該行經扣除信貸減值準備後的經營溢利按年下跌19%。

大新金融財務及營運總監王伯凌表示，期內表現受息率下跌產生的較大影響，貸款息率及債券投資收益率下降較大，下調幅度超越資金成本下降速度。大新銀行董事總經理王祖興補充，去年拆息較波動，以3個月拆息計，前年年底為2.43厘，去年底跌至0.35厘，影響了資產及貸款收益率，且經濟環境欠佳，市場的貸款需求不強，都令淨息差受壓。今年因經濟環境不明朗，聯儲局維持低息，料淨息差持續受壓，該行冀透過調整存貸組合以維持淨息差處平穩狀態。

銀行信貸減值去年上升，王祖興解釋，2019年基數較低，加上採用新會計準則下，減值撥備要包括考慮經濟前景等因素，失業率升﹑外圍環境不明朗，都令該行整體減值撥備上升。他強調，銀行整體信貸質素不錯，經濟不明朗下，會加強風險管理，希望今年信貸質素維持穩健水平。

據業績指，該行集團因疫情期間削減過往收購之業務而對相關收購所產生的商譽作出商譽減值撥備9,800萬元。王伯凌表示，商業銀行旗下有業務單位注重機器設備融資方面業務，2005年該行集團作出一項涉及相關業務的收購，當時計算了商譽資產。到去年，這方面的業務量及展望有變，主要針對中小企設備融資，該行集團調低了將來現金可產生之盈利，故此條件下，之前收購所付出的溢價作為商譽，需要再評估價值，終得出有關金額的撇帳。