日圓兌1美元再觸160關　日財相稱適時對匯市波動作反應

【日圓/日元】美元兌日圓今日早上曾觸及160大關、貼近日本4月底干預匯市的水平。外界關注日本政府會否出手干預之際，財務大臣片山皐月重申，當局隨時準備在需要時對外匯市場波動作出反應。



片山皐月今早在內閣批准追加預算後對記者表示：「我一向說過，我們隨時準備在必要時對外匯作出反應。」當被問及貨幣政策是否是糾正日圓疲弱的關鍵因素時，片山拒絕討論具體水平，但她指出自己與央行總裁植田和男「有許多相同的看法」。

植田和男在日本時間今日下午5時30分將發表演說，是他在6月16日議息會議前的最後一次公開亮相。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

植田和男將於下午發表演說

隨著美伊永久停火談判未有突破，日圓受壓進一步加大。日本央行在4月維持利率不變，美日之間的利率差距也持續拖累日圓。隔夜指數掉期顯示，6月加息的可能性約為84%。Sony金融集團資深分析師Kumiko Ishikawa表示，6月加息尚未完全被市場消化，如果植田和男的言論促使市場將加息納入定價，這將對日圓提供一定支持。但如果他的言論被視為偏鴿派，美元兌日圓可能會急升，因此市場正密切關注這場演說。

日圓今早再次觸及160，為4月底當局干預匯市以來的最低水平。財務省上周五公布的月度數據顯示，日本在4月28日至5月27日為支持日圓匯價花費了11.73萬億日圓（折合約5,769億元），創下單月紀錄。《彭博》引述知情人士確認，當日圓在4月30日跌至160.72時，當局確實進行了買入操作。在當局4月出手干預下，圓匯曾推升至約155水平，但此後逐步回軟。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

分析師﹕日圓或再試160關

外匯研究機構Gaitame.com的分析師Tsutomu Nakamura表示，「隨著日圓逼近160的門檻，市場對干預的擔憂迅速加劇，引發心理上的博弈。」他相信日圓隨時可能再試160 水平。

《彭博》亦報道，日圓徘徊在160附近，交易員對超過80億美元的期權在周四到期時是否能進入價內或價外充滿不確定性。周三到期的美元兌日圓期權行使價為159.75，名義價值15.5億美元；周四則有46.6億美元的期權在159.00行使價到期，另有23億美元在160.00行使價到期。