高盛︰可靈AI商業化價值層面表現突出　內媒︰投前估值180億美元

AI產品榜最新資料顯示，快手（1024）旗下可靈AI今年5月在出海增速榜與全球增速榜雙榜奪冠，月活躍用戶（MAU）達1,318萬，按月勁增41.90%，在全球AI視頻生成賽道遙遙領先。



高盛最新發佈的研報中維持對快手的買入評級，認為可靈AI在模型能力和商業化價值層面表現突出。

料可靈AI於商業客戶端市場續擴張

高盛認為，可靈AI憑藉在畫面一致性、商業場景適配及專業創作能力上的獨特優勢，在B端企業用戶市場持續擴張，面對競品競爭「依然保持領先的模型能力」。憑藉DiT架構先發優勢、多模態視覺理解能力的領先，可靈AI構建起「技術領先-收入躍升-再投入算力」的強化飛輪。

高盛預計可靈AI ARR有望在2026年底突破10億美元。該機構此前發佈的敏感性分析顯示，若以10倍至25倍的市銷率（Price/ARR）進行估值，可靈的估值區間約為100億美元至260億美元。

從AI內容生產工具進化到影視工業級生產力引擎，可靈AI正迎來全球市場的爆發式增長。快手剛剛發佈的2026年Q1財報顯示，可靈AI單季收入突破6.5億元人民幣，按年增長超300%；截至3月底，年化收入運行率（ARR）已接近5億美元，較一年前增長近4倍。

另一方面，據內媒引述消息報道，快手（1024）旗下視頻生成大模型業務可靈AI正在進行分拆以來的首輪融資，投前估值為180億美元。