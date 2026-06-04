SpaceX上市｜定價一錘定音！SpaceX 每股135美元　估值1.75萬億

馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX上市，定價成全城焦點。美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，該公司首次公開招股(IPO)每股發行價為每股135美元，集資額達750億美元。

外電稱，SpaceX 直接公布固定價格做法較一般企業先進行路演、先提出價格區間，再依投資人需求決定價格的傳統流程大不相同。

SpaceX 計畫發行 5.56 億股股票，預計募資 750 億美元。如果計及超額配股部分，募資規模將進一步擴大至約 862 億美元。

SpaceX本次IPO將發售規模定在5.556億股，以每股 135 美元計算，SpaceX 估值將達 1.75 兆至 1.77 兆美元，成為美國史上最大 IPO 案，規模遠超阿里巴巴2014年創下的 250 億美元紀錄。

另外，該市值也超過市值約1.6萬億美元的特斯拉(Tesla)。

SpaceX 將於納斯特市場掛牌，下周四(11日)定價，下周五開始掛牌交易，股票代碼為 SPCX。

IPO 完成後，馬斯克將擁有約82.4%的投票權，鞏固他對paceX的控制權。