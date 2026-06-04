博通盤後曾瀉14%　料第三季AI晶片銷售增2倍　惟遜預期｜美股

博通（Broadcom）股價於周三（3日）盤後時段曾大瀉14%，公司對第三財季來自人工智能（AI）晶片銷售預測不及市場人士預期。



上季EPS增長54%優預期

該公司指出第二財季經調整後經營收入錄得221.9億美元，繼續創單季最高紀錄，亦優於分析員預期的221.3億美元，按年增長速度加快至48%，創9年來最高增速；其中，AI晶片經營收入急漲逾1.4倍，至108億美元，略高於市場預期的107億美元。

季內，經調整後每股盈利（EPS）報2.44美元，按年增長54%，亦好過分析員預期的2.39美元。

集團預計，第三財季經營收入約為294億美元，勝分析員估計的286.1億美元；預料第三財季AI晶片銷售額為160億美元，按年增長2倍，但遜於分析員預期的172億美元。估計第三財季經調整後EBITDA約為68%。

博通管理層在分析員電話會上稱，集團為OpenAI開發晶片，將於2027財年部署1.3吉瓦（GW），2028財年年底將向Meta部署3吉瓦。

CEO重申27財年AI晶片銷售達千億美元

博通行政總裁陳福陽（Hock Tan）重申，2027財年AI晶片銷售將超過1,000億美元。

博通周三市後延長交易時段股價一度急瀉超過14%。分析認為，股價大跌並非源自於業績報告本身疲弱，而是市場先前對博通的預期已極高，任何低於「爆表」式超預期增長幅度的指引，都可能觸發沽貨獲利。