銀行公會前往泰國訪問　與當地政府部門及大型企業代表會面

由香港銀行公會組織的海外代表團日前到訪泰國，展開為期三天的訪問，期間與當地政府部門及大型企業代表會面，並舉行了交流晚宴，吸引逾250名來自香港、泰國的政府官員、銀行界及商界領袖參與。



訪問期間，銀行公會代表團與中國駐泰國大使館、泰國中央銀行、泰國證券交易所，以及泰國投資促進委員會舉行會議，就金融科技、綠色金融及跨境投資等領域深入交流，體現推動區域金融發展的共同願景。此外，代表團亦參訪當地大型科技創新企業，並就泰國最大科技工業園總部基地開展專題調研，透過實地考察深入了解當地科技創新市場發展及企業實際需求。同時，代表團進一步掌握企業赴泰投資的法律環境及相關政策，為香港與泰國在金融業和工商界深化合作奠下良好基礎。

香港銀行公會署理主席、中國銀行（香港）風險總監王春飛在致辭時表示：「泰國作為東盟 主要經濟體之一及區域重要門戶，在推動東南亞增長與一體化進程中擔任重要角色。香港作為國際金融中心，不僅是通往內地的門戶，亦是連接內地、東盟及國際市場的重要樞紐，具備深化區域合作及促進跨境金融聯通的優越條件。在全球經濟經歷重大變化之際，加強區域合作尤為重要，以推動更具韌性、創新及可持續的經濟增長。」