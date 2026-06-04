商貿團訪中亞｜馬時亨：感謝特首帶領　訪問打開很多生意門

行政長官李家超率領的代表團明天結束中亞訪問，貿發局主席馬時亨表示，超過70人的代表團很感謝特首帶領，是次來到哈薩克訪問，特首開了一個大門，代表團發覺很多團員因為這個訪問打開了很多生意門。

馬時亨舉例稱，譬如在哈薩克，將會有一間國企公司來香港上市。因為他們的主權基金，持有很多他們的國有資產，其中一項就是一間鐵路公司，即哈蕯克國家鐵路會來港上市。除了上市外亦可以利用香港發債。

他指，另一個例子就是香港有個很多元化的集團，是首次來到哈薩克，而屬下的公司是從事酒店業，是一個很有名的酒店集團，哈薩克很多人找它們合作，期望在旅遊勝地開設酒店，據說正在傾談。

馬時亨又稱，代表團在烏茲別克會見幾個不同領域的副部長，訪問團中一個從事醫藥的團員期望在當地設廠。因為他看到烏茲別克擁有3800萬人口，在當地設廠製藥，之後售予當地的市民。

他亦指，有一間公司看到烏茲別克畜牧業的優勢，除了繼續購買它們的羊毛，亦計劃完善優化它們的供應鏈。

馬時亨表示，這數日已經看到很多商機，相信回到香港後，會接觸更多的生意，所以非常感謝特首是次帶領這個訪問。