私募信貸危機｜黑石首限制旗艦基金贖回　散戶臨「囚徒困境」？

隨著時間進入6月， 私募信貸行業引起對市場之憂慮情緒再度升溫。周四，資產管理巨頭黑石將其BCRED（同類產品中規模最大的私募信貸基金）的贖回比例限制在5%。而投資者申請贖回比例高達10%，創下新紀錄。

此前，Cliffwater LLC旗下規模310億美元的旗艦私募信貸基金披露稱，第二季度投資者計畫贖回17%的佔有率，比例高於上一季度的14%。另外，瑞士公司Partners Group Holding AG對旗下一個常青型私募股權基金實施贖回限制，並表示已準備對包括美國基金在內的其他產品設置贖回條件。

報道稱，規模1.8萬億美元的私募信貸行業正在逐漸意識到，要消除投資者對市場的擔憂絕非短期內能夠實現，這將是一場馬拉松。長期貸款業務的特性決定了市場難以迅速解決這些疑慮，例如行業過度集中於軟件資產，而軟件行業又正面臨人工智能帶來的顛覆風險。前景的不明朗導致市場觀點出現明顯分化。

不應對下一輪贖回潮感到意外

AlphaValue執行長Pierre-Yves Gauthier表示：「這種病正在蔓延。」與此同時，Sculptor Capital全球企業信貸主管Brett Klein本周在彭博全球信貸論壇上表示，投資者開始意識到，「私募信貸的兩位數回報率其實比預期低了幾百個基點。」

另外，Diameter Capital管理合夥人Scott Goodwin表示，沒有人應該對私募信貸下一輪贖回潮感到意外。

他在彭博論壇上將其形容為散戶投資者的「囚徒困境」：「如果我不贖回，而其他人都贖回了，那最後留給我的就是那些質量最差的資產。」

私募信貸行業厄運連連的一個月始於3月2日。當時，黑石集團旗下BCRED披露接到史上最大規模的投資者贖回申請。4月2日，這一輪風波達到階段性高潮：Blue Owl Capital表示其兩只基金分別面臨22%和41%的巨額贖回申請，該公司不得不對贖回比例予以嚴格限制。