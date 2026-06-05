Bitcoin曾創4個月新低　渣打堅持看好　料年底重回10萬美元

加密貨幣Bitcoin（比特幣）價格於周四（4日）曾跌穿6.2萬美元，為今年2月初以來新低。雖然該加密貨幣自周一（1日）以來累計重挫逾15%，但是渣打數碼資產環球研究主管Geoffrey Kendrick仍堅持認為，Bitcoin將在年底前反彈至10萬美元（約78萬元），長期需求依然堅挺。



Geoffrey Kendrick在報告中指出，若Bitcoin跌破6萬美元，可能面臨進一步的拋售壓力；但鑑於Bitcoin今年表現遠遜於股票，目前可供平倉的好倉頭寸已所剩無幾。然而「當我們在2026年底、比特幣達到10萬美元時回過頭來看，我們定會感嘆：這就是我們夢寐以求的買入區間。」

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

Strategy披露沽32個Bitcoin

本周較早前，加密貨幣庫藏公司Strategy披露出售了32個比特幣，在其達到843,706個比特幣庫存中可謂微不足道，但Strategy創辦人Michael Saylor長期以來堅持「永不賣出」立場。

Geoffrey Kendrick預計，Strategy將大舉回購Bitcoin，並說該公司上次拋售後也曾採取過類似行動。

Bitcoin最新報63,259.21美元，升1.91%。