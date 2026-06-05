金管局成立代幣化債券專家小組　推動應用及擴展潛力

金管局今日（5日）宣布，已成立代幣化債券專家小組，匯聚具備相關經驗和關注香港代幣化債券市場發展的行業代表，進一步推動代幣化債券在香港的應用及擴展潛力。

專家小組成員包括來自行業協會、金融機構、法律顧問公司，以及金融基建和科技供應商的代表。建基於金管局各項代幣化債券相關工作至今所取得的進展，專家小組將共同探討政策措施、市場慣例和創新方案。

金管局於5月舉辦了首輪專家小組討論，就香港現行法律及監管框架及其在代幣化債券發行和交易方面的應用交流意見。專家的反饋為金管局和財經事務及庫務局在持續審視及探索香港法律及監管框架的潛在優化措施提供參考，以促進代幣化技術在固定收益市場的更廣泛應用。相關工作的詳情將另行公布。

金管局指，將與專家小組成員保持溝通，深入探討與代幣化債券市場發展相關的各項議題，並按市場發展需要檢視及更新專家小組的組成。

金管局於2021年展開其代幣化債券工作，與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作完成概念驗證項目。隨後，金管局成功為特區政府完成三批具標誌性的代幣化債券發行，包括於2023年發行全球首批代幣化政府綠色債券；2024年發行首批多幣種數碼債券；2025年發行當時最大規模的數碼債券，以及首批應用人民幣及港元代幣化央行貨幣的數碼債券。

此外，金管局亦透過多項措施推動代幣化債券市場發展，包括通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行，透過 EvergreenHub 知識庫提升業界對數碼債券的認識，並與財經事務及庫務局共同研究香港法律及監管框架的潛在優化措施，以促進代幣化技術在固定收益市場的更廣泛應用。