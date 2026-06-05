Jollibee投奔香港懷抱？　彭博指公司考慮棄美赴港上市｜新股IPO

彭博引述據知情人士指，本港新股市場熾熱，以香脆炸雞聞名的Jollibee連鎖餐廳集團、在菲律賓上市的「快樂蜂食品公司」（Jollibee Foods Corp.）正在考慮將其國際業務的潛在分拆上市計劃從美國轉移到香港。



這家總部位於菲律賓的快餐集團一直在海外迅速擴張，試圖與麥當勞和百勝餐飲集團等巨頭競爭。知情人士表示，快樂蜂正在與顧問合作，並可能計劃在明年年底前完成上市。

知情人士補充說，目前仍在初步考慮中，計劃可能會有所變動。

快樂蜂在馬尼拉的股價今年已下跌約25%，市值約25億美元。Jollibee在香港已擁有24家分店，在當地菲律賓社群中頗具影響力。該公司還經營點心連鎖餐廳添好運。

今年1月，Jollibee宣布計劃分拆其國際業務並在美國上市，當時表示此舉旨在讓兩個獨立業務更加專注。

（Jollibee 快樂蜂官方圖片）

港今年集資額續旺場

今年以來，香港透過一級和二級市場股票發行已籌集近380億美元，而去年同期約為260億美元，預計2024年上半年將不足50億美元。雖然大部分資金來自中國公司，但香港一直在尋求多元化融資，並吸引來自越南等東南亞國家的公司上市。

Jollibee 官方網站顯示，除菲律賓以外，Jollibee 品牌門市超過 270 家，遍佈美國、加拿大、新加坡、中東、義大利、西班牙和英國等地。該集團旗下品牌還包括 Smashburger、Coffee Bean & Tea Leaf、Highlands Coffee 和 Yonghe King，同時擁有 Burger King 在菲律賓的特許經營權，並與 Yoshinoya 成立了一家各佔 50% 股份的本地合資企業。