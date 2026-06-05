韓國股市收跌逾5%　外資本周賣出100億美元股票　韓圜年內貶近7%

規模達4.7萬億美元韓國股市今年以來以驚人的速度上漲，彭博報道指，如今已開始顯露出疲態，自5月7日以來，外國投資者幾乎每個交易日都在減持，這主要是由於獲利回吐以及因單一股票持股上限而調整投資組合。報道補充，目前幾乎沒有跡象顯示投資人看空AI股票，但謹慎情緒正在悄悄蔓延。



本周累積拋售逾100億美元股票

Kospi指數周五收盤下跌5.5%，三星電子和SK海力士至少下跌6%。外國投資者再賣3.5萬億韓元(約23億美元)的Kospi成分股，本周累積拋售逾100億美元股票。韓元跌至2009年3月以來的最低水準。

報道續指，投資人對韓國市場的看法一直存在分歧，股市多頭對韓元貶值不以為意，反而將目光聚焦於企業獲利的指數級成長。然而，周五包括債券在內的各類資產同步下跌，突顯了不利的宏觀環境：曠日持久的伊朗戰爭導致油價居高不下，並加劇了升息風險。 市場廣度不足是目前最核心的隱憂。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

韓元創下2009年3月以來最低水準

截至周四，Kospi指數今年以來已飆升超過100%，但漲勢主要集中在三星電子和SK海力士，這使得市場容易受到AI交易動能突然減弱的影響。 「AI生態系部分領域的估值已變得偏高，」Fibonacci Asset Management Global執行長Jung In Yun表示。「短期波動可能維持在高檔，但我們不認為這代表整體趨勢出現改變。」

根據韓國交易所數據，受惠於AI驅動的晶片需求，三星電子與SK海力士合計佔Kospi市值權重54%，並佔5月平均每日成交額約一半。 與三星電子及SK海力士掛鉤的單一股票槓桿ETF，也正在加深市場憂慮。交易所數據顯示，自5月27日上市後的頭五個交易日內，四檔最搶手的單一股票ETF佔韓國ETF總成交額的21%。 周五，韓元兌美元匯率一度下跌1.2%，至1,562.50，創下2009年3月以來的最低水準。韓元今年已貶值近7%，跌幅僅次於印尼盾，位居亞洲第二。