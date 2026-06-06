納指收跌逾4%　芯片及半導體股遭血洗　美光瀉13.2%丨美股

SpaceX本月中上市前，美股出現顯著調整，芯片及半導體股成下瀉重災區，累納指大瀉逾4%。



美市收市，道指跌695點或1.35%，報50866點；標指跌200點或2.64%，報7383點；納指跌1121點或4.18%，報25709點；

芯片及半導體股遭血洗，費城半導體指數瀉10.26%，報12220點，創2020年3月以來最大單日跌幅。在美上市的晶片製造企業股價全線暴跌，市值累計蒸發大約1.3萬億美元。

熱炒焦點股份方面，Intel瀉11.2%；超微瀉10.8%；高通瀉10.9%；美光瀉13.2%；ARM瀉12.8%；博通跌近8%；台積電跌超6%。另外，英偉達股價瀉6.2%，市值縮水超過3000億美元。

直接導火索來自博通季度業績報告

此輪跌勢的直接導火索來自博通的季度業績報告。博通披露其定製AI晶片業務需求增長未能達到市場此前設定的高預期基準，引發投資者對整個AI晶片產業鏈景氣度的重新評估，周四已率先觸發板塊初輪拋售，周五跌勢進一步蔓延。此次大跌表明投資者對估值高企的高成長科技股的信心正在鬆動。

「之前有很多人只是在盲目地逢低買入，」自營交易公司Triple D Trading的自營交易員Dennis Dick表示。「盲目抄底此前一直能讓你賺到錢，但這種好日子在今天結束了。」

其他消息面上，美國5月就業數據意外強勁，市場恐聯儲局可能轉向加息。該國5月失業率穩定維持在4.3%，而非農就業職位增加17.2萬個，遠超預期的8.5萬個。

中概股收跌3.56%

另外，納斯達克金龍中國指數收跌3.56%，熱門中概股裏，百度跌9.7%，小馬智行跌9.2%，阿里巴巴跌近4%，嗶哩嗶哩跌3%，網易有道漲1%，禾賽科技跌超8%。

港股夜期收報24,544點，瀉1.38%，低水418點。