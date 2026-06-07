軟銀CEO孫正義：AI規模將是網路泡沫的50倍　下一個萬億賽道是……

近日，日本軟銀集團創始人兼CEO孫正義在巴黎接受CNBC專訪時再次語出驚人，對人工智能的未來給出了極其震撼的量級預判。



他在接受採訪時稱，AI（未來）規模可達網路泡沫的50倍。他大膽預測：ASI（超級人工智能）兩年內就會到來。同時，他明確指出，下一個誕生「萬億美元級市值公司」的黃金賽道，將是 Physical AI（物理AI）與人形機器人。



AI規模將是網路泡沫時期的50倍

他認為AI不僅是一次技術飛躍，更是人類歷史上根本性的範式轉變，堪比網路誕生之初。「我認為這相當於超過10倍，規模可能是網路泡沫時期的50倍」。

在接受CNBC採訪時，他作出這樣的展望，並將潛在的市場調整視為投資機遇。他補充說，網路泡沫曾經歷突然崩盤，但這只是漫長而龐大的長期增長周期中的一個小插曲。

「這是人類有史以來經歷的最大規模的技術革命和認知變革，這就像網路剛剛興起時一樣。」孫正義說。

他還提到了1929年華爾街股災中汽車和電子類股的暴跌，稱：「現在回顧歷史，電子和汽車驅動技術在1929年崩盤，但在隨後的100年裏持續上漲了許多許多年。」

談及AI回調的擔憂，他表示：「未來可能會有一些調整，但對我來說，那將是絕佳的投資機會。」

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會，軟銀集團創辦人兼首席執行官孫正義（Masayoshi Son）出席。（Reuters）

ASI（超級人工智能）兩年內就會到來

2024年，孫正義提出ASI概念時，說的是「10年後」。這次接受CNBC訪談，他直接改口了，ASI時間表從10年縮短到2年。

「我當時說10年，是想保守一點，怕把人嚇到。但在我心裏，我當時想的是4年，而不是10年。」

「現在，我說——它會在未來兩年內到來。」他說道。

宇樹科技人形機器人G1正在靈活操作。（杭州發改發布微信公眾號）

下一個萬億美元賽道：物理AI與人形機器人

訪談中，主持人問了一個所有投資人都關心的問題：你有押注大公司的歷史——阿里、ARM、現在的OpenAI。下一個讓你興奮的、會誕生下一家萬億美元公司的領域是什麼？

孫正義的回答是——物理AI，機器人（Physical AI, robotics）。

主持人追問：是人形機器人？工業機器人？具體是機器人裏的哪個方向？孫正義表示：兩者都是。以AI（也就是物理AI）作為核心。

大規模投資AI基礎設施

軟銀此前已於2025年與OpenAI合作開展"星際之門"項目——這是一家合資企業，旨在開發美國的AI基礎設施。

孫正義表示，儘管OpenAI佔集團淨資產的20%以上，但他並不認為軟銀的投資組合對該AI初創公司的風險敞口過大。

在談及該公司即將進行的IPO計劃時，他補充稱OpenAI「將會非常成功」。

在歐洲市場，軟銀已宣佈在法國投資750億歐元用於AI基礎設施建設，這也是該公司在歐洲最大的一筆AI投資。

這張攝於2025年9月12日的插圖中可以看到Open AI和xAI的標誌。（Reuters）

根據計劃，軟銀將在2031年前於法國上法蘭西大區（包括敦刻爾克、博斯凱勒和布尚等地）建設總容量達3.1吉瓦的AI數據中心。

孫正義表示，公司將主要依靠項目融資而非自有資金來推進這項投資。他提到軟銀在美國俄亥俄州的一個10吉瓦項目即將與客戶簽訂長期協議，並稱：「我們所需的自有資金非常非常有限，我相信我們會從已有的客戶關係中拿到大額採購訂單，從而把這種勢頭延續到法國。」

此外，軟銀還正與法國施耐德電氣合作，在敦刻爾克建立一個大型工業生產中心，作為整體建設計劃的重要組成部分。