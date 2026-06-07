商貿團訪中亞｜馬時亨：不排除升格當局在哈薩克顧問辦事處

行政長官李家超率領的商貿代表團結束中亞訪問，負責組織行程的貿發局主席馬時亨形容今次訪問超級成功，料未來有更多哈薩克國企來港上市。

馬時亨接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，阿斯塔納國際金融中心是用普通法，他們亦都有獨立司法制度，與香港很相似，他們亦正推出金融發展，對香港特別有興趣，所以首間來港上市的公司就是鐵路公司，他們亦親口說，不排除會更加多國有企業來香港上市。

現時地緣政治複雜，馬時亨稱中亞其中一個特點是穩定，並且與中國非常友好，認為可吸引有關國家來港集資，可上市、發債，幫助本港金融業。他又指，中東局勢產生轉變，烏茲別克的樓價升了三成，原因是很多中東資金去了他們那邊。中國跟他們都是非常友好，中國國家主席亦曾到訪哈薩克6次，這是很穩定因素，香港、內地公司在當地做生意，就有很好的定心丸。

不過有意見認為中亞經濟規模未必及中東、東盟等，馬時亨表示，各有特點，不排除將當局在哈薩克的顧問辦事處升格。對於中東來說，他們很多資金，可以吸納他們來港投資，中亞這些地方，相反他們要來香港集資，因為他們需要資金發展，所以香港作為一個金融中心，無論如何都能發揮作用。

馬時亨又稱，他上任主席一年以來，整個世界都變了，所以該局亦正審視將來策略如何、資源放在哪些地方，相信下個月會有新聞發布會交代。