亞股黑色星期一！　韓股暴瀉逾8%　三星電子和SK海力士冧約一成

亞股遇黑色星期一！延續上周五納指暴瀉遇4%的行情，因半導體股而爆升的日韓股市，開市早段即暴瀉，日經225指數開市初段報63,829點，急瀉2,758點或4.14%%; 韓國kospi指數開市初段報7,451點，急瀉708點或8.68%，兩大權重股三星電子和SK海力士均瀉約一成。



受惠資金熱捧半導體股，Kospi指數今年以來已飆升超過100%，上周二破頂高見逾8,800點，惟漲勢主要集中在兩大晶片巨頭，即三星電子和SK海力士身上，該兩股佔Kospi市值權重54%。

至於日股，上周三（3日）盤時段突破68000點關口，年内累升三成，投資不少AI相關股份的軟銀時隔20多年首超豐田，登日股「市值王」寶座。

納指上周五跌4.18%

上周五美股三大股指集體收跌。道瓊斯指數跌1.35%；標普500指數跌2.64%，創2025年10月以來最大單日跌幅；納斯達克綜合指數跌4.18%，創2025年4月以來最大單日跌幅。費城半導體指數大跌超10%，創2020年3月以來最大單日跌幅。英偉達跌超6%，美光科技跌超13%，AMD跌近11%，博通跌近8%，台積電跌超6%。

另外，反映中國概念股表現的金龍指數下滑3.56%，報6362點，而夜期收市跌344點，收報24544點。