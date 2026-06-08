亞太區股市爆股災　韓股現瀉6%　台日股市跌約4%

美國及亞洲區內多隻半導體股股價下瀉，觸發韓國股市及日本股市在今日（8日）下挫，當中韓股更一度下瀉近9%，並且再次觸發熔斷機制。同時區內股市亦紛紛向下。



【10:32】港股最新跌235點

韓國股市最新報7670點，跌490點或6%。日本股市方面，最新報63943點，跌2,645點或4%。台股方面，加權指數最新報43,392點，跌1,678點或3.72%。

港股方面，恒指最新報24726點，跌235點。

【09:58】SK海力士跌幅縮至約4%

中東局勢再次緊張，以及晶片股紛紛下挫，韓國股市今早曾瀉近9%，SK海力士跌幅更一度超過10%，目前已收窄至4.1%。

韓國總統李在明最新指出，當地股市正邁向合理估值水準。

【09:42】阿里巴巴跌逾3%

港股跌幅擴大，曾跌逾500點，低見24458點，最新報24499點，跌462點。

阿里（9988）跌3.4%，騰訊（0700）跌1.5%。

AI概念股方面，今日起獲納入科指的MiniMax（0100）跌9.7%，報499.2元。

【09:28】SK海力士現跌逾一成

日韓股市，開市早段即暴瀉，日經225指數開市初段報63829點，急瀉2,758點或4.14%%; 韓國kospi指數開市初段報7451點，急瀉708點或8.68%，兩大權重股三星電子和SK海力士均瀉約一成。

現時韓股盤中跌幅略略收窄，現報7543點，挫617點或7.56%。SK海力士跌幅收窄至5.5%。

至於日股，跌勢依然，現報63784點，挫2,804點或4.21%。

【09:22】港股低開379點

恒指最新報24582點，低開379點，國指最新報8296點，低開139點，科指最新報4769點，低開118點。

晶片股中芯（0981）最新報73元，低開3.5%。

AI概念股聯想（0992）最新報23.6元，低開5.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開3.4%，騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）低開3.3%。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

【09:02】台股早段瀉2600點

受到外圍市況波及，反映港股走勢的新加坡港股期指大跌逾400點，最新報24583點，跌403點。

韓國股市方面，最新報7792點，跌368點或4.51%，日本股市最新報64470點，跌2,117點或3.18%。

台灣股市方面，最新報42,450點，跌5.81%，跌2,620點。