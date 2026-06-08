SpaceX等巨無霸AI融資潮來襲　新股洪流考驗美股承接能力

彭博報道指，隨著企業為推進人工智能(AI)戰略紛紛籌資，新股供應洪流正令華爾街開始質疑：市場是否有足夠資金消化這些股票，以及新增股權供應將如何影響更廣泛的股價表現。



2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

Meta傳配股 累股價瀉逾半成

風險在上周五開始顯現——有報導稱Meta Platforms Inc.正考慮通過增發股票籌集數百億美元，消息公佈後其股價下跌5.5%。那斯達克100指數重挫4.8%，創下一年多來最大單日跌幅；標普500指數下跌2.6%，為去年10月以來最差表現。

問題在於，Meta只是冰山一角。根據彭博匯編的數據，未來數月SpaceX、Anthropic和OpenAI的IPO可能為美股市場新增近4萬億美元市值。目前，SpaceX的發行需求已出現超額認購。與此同時，AlphabetInc.計畫於下一季度籌資850億美元，主要通過在公開市場出售股票，其他需要資金建設AI數據中心的科技巨頭也可能效仿。

「這是我們以往從未見過的，在如此短時間內、如此大規模的供給事件，」安聯貿易的企業研究主管Ano Kuhanathan向彭博表示，「這是一場巨大的供給衝擊。」

圖為太空探索技術公司SpaceX標誌與迷你衛星模型。（Reuters）

市場人士︰有充足資金消化IPO

從當前情況看，賣方具備不少優勢。AI投資熱潮正推動營收成長，晶片股大幅上漲，費城半導體指數今年已累計上漲74%，有望創下2003年以來最佳年度表現。與此同時，思科、諾基亞和戴爾等傳統科技公司也因AI熱情重新受到資金追捧。

正因如此，華爾街人士認為市場最終能夠承接新增供給。DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas上周在致客戶的報告中寫道：「市場上有充足資金，不僅能消化今年的IPO，還能吸收上市公司為擴展AI業務進行的增發融資。」

市場能夠暫時消化這些超級IPO的一個原因，在於發行方通常只出售少量股份。例如，SpaceX即太空探索技術公司預計僅發行其4%的股份。但隨著鎖定期結束，早期投資者和公司內部人士將在未來數月逐步套現，這一比例可能顯著上升。

高盛數據顯示，歷史上初始流通比例低於10%的大型IPO，一年後平均會升至約46%。這意味著到2027年，僅由這些公司帶來的新增股權供應規模就可能達到約1萬億美元。「一旦這些公司完全進入市場，將帶來顯著衝擊，」Kuhanathan表示。