滙豐艾智橋論AI　稱AI已無處不在　惟人仍是銀行核心需人的判斷

《彭博》報道，滙豐控股（0005）行政總裁艾橋智表示，即使人工智能(AI)變得無處不在，人仍然是銀行業的核心。最近幾周，許多銀行高管的言論令從業者對銀行業的未來感到不安。



艾橋智在接受彭博電視採訪時說﹕「我需要人的判斷，我需要人來做決策，我需要人的責任感作為核心」。

艾橋智表示，AI將徹底改變銀行服務客戶的方式，具備提高生產力的潛力，並可能提供高度個性化的服務，但他堅持認為，人仍然是關鍵，甚至可能意味著未來需要招聘更多員工。

滙豐艾橋智。(資料圖片)

近幾個月來，許多銀行宣布了裁員計劃，為引入AI技術以提高工作效率和速度做準備。渣打（2888）表示計劃裁員之際，行政總裁溫拓思稱AI將取代他所謂的「低價值人力資本」，此番言論引發爭議。溫拓思隨後為此道歉。

《彭博》此前報導稱，受AI影響，滙豐考慮在未來幾年裁減多達20,000個職位，約佔其員工總數的10%。

稱努力將AI融入業務

艾橋智表示﹕「未來的銀行意味著更強大的能力。我希望能夠加快並提前實現我們為未來制定的許多雄心勃勃的目標，而這需要投資，也需要創造就業機會。」

艾橋智說，滙豐正在努力將AI融入到業務中，並且已經在使用AI進行客戶身份識別合規性檢查等功能。