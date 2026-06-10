中銀香港新手投資方案1股入市或月供$500 做任務贏周殷廷演唱會飛

近年「FIRE」（Financial Independence, Retire Early）概念在年輕一代之間愈來愈受關注，不少人希望及早規劃財務，追求更靈活的生活方式。要實現目標，單靠儲蓄未必足夠，還要透過穩健投資累積被動收入。對於資金有限的投資新手而言，低門檻小本投資絕對是最佳入門途徑。中銀香港提供一站式證券投資服務，最近更推出大抽獎活動，只要完成簡單理財任務即有機會贏取YT周殷廷演唱會門票，藉此鼓勵年輕人踏出舒適圈，輕鬆開展投資第一步。



每月$500低門檻起步 免手續費兼免保管費

面對市場波動，不少投資新手不敢貿然入市。想有規律地累積財富，中銀香港「月供股票計劃」是一個靈活方便的投資工具，每月以小額投資精選股票，並利用「平均成本法」減除市場短期波動的困擾，有效平衡整體投資效益。

計劃的入場門檻具吸引力，供款金額特低。投資者可按個人喜好選擇由中銀香港提供的精選股票，每月供款低至港幣或人民幣500元起。其後若想增加投資板塊，每增加一隻股票，每月供款只需以港幣或人民幣500元的倍數遞增即可。同時，每個計劃最多可選擇20隻股票，現更有手續費全免優惠（包括佣金、印花稅、交易徵費及交易處理費）。為了讓投資者節省更多，中銀香港更豁免了保管費及代收股東權益（例如股息）的手續費。

此外，投資者更可以做到供款兼賺積分。只要透過中銀信用卡供款，即可賺取高達10,000分簽賬積分，而且連續供款時間愈長，兌換積分比率就愈高。亦可選擇透過銀行賬戶作扣賬供款，此方式的供款金額則並無上限。

最低1股入市 掌握市場動態兼輕鬆揀股

投資新手想小試牛刀，怕本金不足以買入一整「手」港股，中銀香港的「NotALot碎股易」服務，讓年輕客戶及投資新手最低僅需買入1股股票，即可輕鬆進行投資理財。範圍涵蓋本港200多隻股票及交易所買賣基金（ETF），投資者最低只需經NotALot買入1股，即可享無上限沽出碎股$0佣金，隨時入市捕捉投資機遇。

在投資路上，實用工具不可或缺。除了上述低門檻入場優惠外，中銀香港更提供免費串流報價，提供實時更新的免費港股報價，交易資訊實時無間斷，讓市場動態盡在掌握之中。

面對五花八門的股票無從入手？可善用「PickAStock 揀股易」簡易股票分析工具。涵蓋港股、A股及美股，提供形態分析及綜合評分兩大功能，助新手輕鬆揀股。

完成理財任務 贏取YT周殷廷演唱會門票

中銀香港為投資新手打氣，由即日起至2026年6月30日，登記並完成指定理財任務，即可參加大抽獎，有機會贏取

《理財TrendyToo呈獻：YAN TING 周殷廷THE ALCHEMIST Live 2026演唱會 》。獎品非常豐富，大獎為價值港幣980元的演唱會門票2張（名額共50個）；而二獎則為價值港幣680元的演唱會門票2張，（名額共50個）。

指定理財任務非常簡單，只需要完成買賣證券或碎股交易1筆，即可獲得3次抽獎次數。每筆合資格交易可獲3次抽獎次數，每位合資格客戶最高更可獲得9次抽獎機會。此外，設立月供股票計劃並成功供款，同樣可以獲得3次抽獎次數。立即登入中銀香港手機銀行，按「智惠賞」登記參加抽獎！

YT周殷廷更化身「理財師兄」，聯手中銀香港推出一系列主題推廣及Reels短片，以以淺白易懂、輕鬆生動的手法，向投資新手推介月供股票、NotALot碎股入門等基礎概念，介紹港股串流報價及PickAStock揀股易服務，助力年輕新手輕鬆建立投資思維，實現投資大計。記得追蹤TrendyTogether22 Instagram賬號收看短片！

個人客戶服務熱線︰+852 3988 2388

網址︰www.bochk.com/s/S/sectt

提示︰借定唔借﹖還得到先好借！

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

(資料及相片由客戶提供)