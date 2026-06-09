OpenAI秘密提交招股書　估值8,520億美元　年內掛牌

OpenAI已正式向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交IPO招股書草案（S-1文件），標誌這家引領全球AI熱潮的巨頭正式啟動上市進程。由於預期此消息可能會外洩，OpenAI選擇主動公開披露這項進展。



OpenAI目前正與高盛和摩根士丹利兩大投行合作，計劃最早於今年第四季（或秋季）在美國掛牌上市。此次採取保密申請，允許OpenAI在向大眾及競爭對手公開詳細財務資料前，先讓SEC對其營業數據進行審查，同時保留戰略靈活性。

OpenAI官方表示，目前並未最終確定上市的具體時間表，管理層坦言部分公司營運目標在「私營架構」下更容易推進，但此次提交文件能讓公司在市場環境好轉時，擁有更快進入公開市場的彈性與選項。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

估值方面，OpenAI在今年3月底完成的融資輪中，估值已高達8,520億美元。當IPO進入公開註冊階段後，OpenAI將首次被迫公開其實際營收與淨利潤率，市場將能直接檢驗其高達數千億美元的估值是否合理。

此前消息，OpenAI最大頭號對手Anthropic，已在前一周（1日）同樣保密提交IPO申請，最新估值高達9,650億美元；而馬斯克旗下的SpaceX則預計在幾天後（12日）正式登陸市場。