亞幣保衛戰｜印尼盾今年累貶近8%　印尼央行意外加息25個基點

彭博報道指，印尼央行在非常規會議上出人意料地加息，尋求遏制可能加劇通膨風險的印尼盾跌勢。

該央行周二宣布將基準利率上調25個基點至5.5%，比原定下次政策會議的時間早了一周多。繼5月份超預期加息50個基點後，印尼央行過去三周已累計加息75個基點。

「此次加息是針對中東戰爭引發的全球市場波動加劇，為加強印尼盾匯率穩定性而採取的後續措施，」該央行在一份聲明中稱。此舉也是「為將2026年和2027年通膨率控制在政府目標區間內而採取的預防性措施。」

聲明公佈後，印尼盾兌美元一度漲0.8%。印尼國債繼續遭拋售，10年期殖利率飆升23個基點。

報道指，印尼央行此次緊急行動，正值投資者對該國支出計畫及總統普拉博沃的干預主義和民粹主義經濟議程感到擔憂。為支撐印尼盾而採取的干預措施也消耗了大量外匯存底，5月印尼外儲連續第五個月下降，創2018年以來最長連降勢頭。

「此舉確實展現出主動防範市場情緒進一步惡化的態度，」華僑銀行經濟學家Lavanya Venkateswaran表示。「不過其效果能否持續，還取決於當局能否就近期政策所引發的潛在風險提供更明確的指引。」

巴克萊的經濟學家和PT Mega Capital Sekuritas的策略師在決議公佈後表示，他們預計印尼央行將在6月18日的會議上進一步加息，幅度可能達到50個基點。

印尼盾匯率今年迄今已貶值近8%，外資從印尼股市撤資逾35億美元，導致印尼基準股指下跌超過35%。