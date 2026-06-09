3COINS周四進駐11間Circle K　「蒸燒賣神器」等30款商品上架

日本生活雜貨品牌3COINS 進軍便利店！該品牌母企YAICHI集團今日（6月9日）宣布，3COINS與Circle K 香港達成策略性合作，透過其網絡銷售產品，首階段將於周四﹙11日﹚在全港11間Circle K 分店分別上架約30款精選產品，包括微波爐多功能烹調盒及蒸煮器，以及於Circle K優先發售的焦糖杏仁爆谷及牛奶餅。



11間分店分布九龍、新界及港島，其中位於西沙Go Park Circle K分店將發售寵物相關產品，並計劃進一步擴展至更多據點，由消費者需到門市購買的「目的地零售」延伸至更便利的「日常零售」。

3COINS與Circle K合作（梁鵬威攝）

率先上架約30款商品

集團表示，選品方向將以「即買即用」、「輕便攜帶」以及「通勤與旅行場景」為核心，主打輕巧、實用、適合快速型消費的生活用品，產品將遍佈九龍、新界及港島11 間Circle K 分店。

價錢方面，今次率先上架的約30款商品，價格較為親民，並且與日常生活相關。例如早前大熱的微波爐用蒸煮器，網絡上稱「蒸燒賣神器」，售價為26元，會員價則為17元，大概約66折的優惠。

將持續開設分店 深入大眾日常

3COINS自 2025年7月於銅鑼灣開設香港首店，其後進駐葵芳及啟德AIRSIDE。今次透過與 Circle K 的合作，將品牌觸點延伸至全港各區，讓消費者在通勤及社區生活場景中，更容易接觸及購買 3COINS的產品。

3COINS產品進駐Circle K（梁鵬威攝）

Circle K 具獨有優勢 深化雙方合作

集團強調，是次合作結合3COINS的商品企劃能力與 Circle K 的零售網絡優勢，以及反映香港零售市場的演變，能夠強化產品於便利場景下的接觸率與銷售效率，並建立全渠道的零售模式。YAICHI TOMO 會員亦可於合作框架下繼續於 Circle K 享受「與日同價」優惠。

集團表示選擇Circle K 作合作伙伴的原因是其擁有超過230萬會員基礎以及廣泛網絡，能夠成為 YAICHI 推動品牌日常化策略的重要合作夥伴。消費者近年愈來愈重視購物便利性與即時性，需要進一步融入消費者原本已存在的日常生活場景。集團表示是次合作旨在提升產品接觸率及購買機會，亦希望接觸傳統商場客流以外的新消費群，提升回購率及品牌滲透率。