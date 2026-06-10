Anthropic推Mythos模型公開版本　禁用於網絡安全等高風險領域

外電消息稱，Anthropic當地時間周二推出其Mythos模型的公開版本，但設置了限制措施，禁止將其用於網絡安全等高風險領域。

Anthropic表示，新版Claude Fable 5是Anthropic迄今為止為更廣泛應用打造的最強模型，並盛讚其在軟件工程和數據分析方面的表現。Anthropic此前曾宣佈，Mythos已發現數千個軟件漏洞，此後該公司通過「Glasswing」計劃，將該模型的使用範圍限制在包括美國政府在內的約200家機構。

Anthropic表示，已進行廣泛測試，以確保用戶無法操縱Claude Fable 5繞過其指導方針並執行受限操作。Anthropic產品管理、研究與實驗室負責人Dianne Penn表示，根據早期客戶反饋，Fable 5雖然價格更高，但其執行任務所需的token消耗更低，從而降低了每項任務的總體成本。

Anthropic還表示，擁有Claude Mythos預覽版（即無安全防護機制版本）訪問權限的用戶，將能夠升級至全新的Claude Mythos 5。這兩款模型的定價均為每百萬輸入token10美元，每百萬輸出token50美元。