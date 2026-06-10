美股上周五急挫　高盛和巴克萊警告︰不應輕易視作一次性異常波動

美股在上周五（5日）出現拋售，讓習慣於動量股只漲不跌的投資者措手不及。但投資者不應輕易將其視為一次性的異常波動。



巴克萊和高盛集團的交易部門發出上述警告，認為持倉擁擠、市場廣度狹窄以及利率將在更長時間維持高位的前景，使得股市更容易出現突然的回調。

高盛交易員Lee Coppersmith等人在致客戶的報告中寫道：「這些因素共同營造出一種環境，使得因子交易平倉的衝擊可能遠比指數層面波動率所顯示的水平更加劇烈。」上周五讓投資者見識到，一旦市場情緒逆轉，股市中漲幅最大的股票走勢可能多快掉頭。

VIX指數周二抽升半成

另一方面，分析師Divyang Shah表示，上周五股市尤其是AI與科技板塊遭遇劇烈拋售。其背後原因多樣，但最顯著的影響是波動性的驟然逆轉﹕VIX恐慌指數一度衝高至20關口以上，期貨曲線也隨之上揚。目前，這一衝擊已逐步消退，儘管VIX現貨水平仍略高於上周五暴跌之前。

近月VIX期貨合約與現貨的價差已收窄至持平，期貨曲線小幅下移，但整體仍保持向上傾斜的形態。這表明，儘管波動性一度飆升，但市場情緒並未出現根本性轉折，整體基調依然偏向積極。投資者對AI與科技股近期的漲幅心存謹慎，但隨着上周五的跌幅被逐步消化，市場遠未滑向全面悲觀。

VIX指數於周二（9日）收市報19.87，升5.02%。