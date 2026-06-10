內地5月CPI升1.2%　低於預期　豬肉價格按年挫逾16%

中國5月CPI按年增幅為1.2%，預期增幅為1.3%，前值1.2%；按月跌0.1%，預期跌幅為0.2%，前值0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.1%，前值1.2%。



5月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.9%，其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通信、醫療保健價格分別上漲9.9%、5.4%和2.1%，生活用品及服務、衣著、教育文化娛樂價格分別上漲1.8%、1.4%和1.3%；居住價格下降0.2%。

5月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按月下降0.2%，其他七大類價格按月一漲兩平四降。其中，衣著價格上漲0.6%；教育文化娛樂、醫療保健價格均持平；生活用品及服務、其他用品及服務價格均下降0.4%，交通通信、居住價格分別下降0.3%和0.1%。

品中，畜肉類價格下降7.4%，影響CPI下降約0.31個百分點，其中豬肉價格下降16.1%，影響CPI下降約0.31個百分點；鮮果價格下降2.2%，影響CPI下降約0.04個百分點；蛋類價格上漲6.6%，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮菜價格上漲1.6%，影響CPI上漲約0.02個百分點；水產品價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

中國5月CPI按年增幅為1.2%，預期增幅為1.3%。（新華社）

5月PPI升幅高預期

中國5月PPI按年3.9%，為2022年7月以來新高，預期3.8%，前值2.8%；按月0.5%，前值1.7%。1至5月平均，PPI比上年同期上漲1.0%。

分行業看，價格上漲的行業中，有色金屬礦采選業按年上漲36.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲24.0%，煤炭開採和洗選業上漲10.0%，電氣機械和器材製造業上漲4.5%，電腦通信和其他電子設備製造業上漲2.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲1.0%，上述6個行業合計影響PPI按年上漲約2.56個百分點，上拉影響較上月增加0.51個百分點；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業分別上漲35.7%、18.4%和12.7%，合計影響PPI按年上漲約1.96個百分點，上拉影響較上月增加0.46個百分點。價格下降的行業中，非金屬礦物製品業下降5.1%，電力熱力生產和供應業下降4.4%，汽車製造業下降2.0%，農副食品加工業下降1.4%，合計影響PPI按年下降約0.75個百分點，下拉影響比上月增加0.01個百分點。