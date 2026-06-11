港股全日跌158點 惟24000點大關失而復得 友邦逆市飆半成
撰文：張偉倫
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中東局勢再次緊張，加上晶片股持續受壓，觸發美股於周三（10日）下挫，道指跌950點。亞太區股市今日（11日）普遍捱沽，其中日韓股市分別跌約1%及逾2%。港股亦受到波及，低開27點。
【16:48】港股全日跌158點
港股收市報24249點，跌158點，國指跌101點，報8217點，科指跌69點，報4655點，成交額為2,885.7億元。
科技股受壓。阿里巴（9988） 跌逾5%，百度 （9888） 跌3%。
不過金融股卻逆市上揚，友邦 （1299） 升5%，滙豐 （0005） 及渣打 （2888） 升2%。
【11:31】港股跌近400點
港股跌幅進一步擴大，曾失守24000點，最新報24015點，跌391點。
科技股受壓，阿里（9988）跌5%，百度（9888）跌4.2%，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌1.6%。
醫藥股方面，百濟神州（6160）跌5.8%，信達生物（1801）跌3.2%，阿里健康（0241）跌2.9%。
金礦股方面，紫金礦業（2899）跌3.3%，招金（1818）則逆市升2.2%。
【10:22】恒指跌穿戰爭底
恒指最新報24109點，跌298點，創下自今年2月底美伊戰爭以來的低位。
【09:20】港股低開27點
恒指最新報24380點，低開27點，國指最新報點8312，低開6點，科指最新報4715點，跌9點。
金融股偏軟，滙豐（0005）低開0.5%，渣打（2888）低開0.7%。不過友邦（1299）卻逆市高開1.6%。
科技股方面，阿里（9988）低開1.1%，美團（3690）低開0.3%，騰訊（0700）高開0.9%。
晶片股方面，中芯（0981）低開不足0.1%，華虹宏力（1347）低開0.4%。
AI概念股方面，智譜（2513）低開1.5%，MiniMax（0100）低開4.2%。